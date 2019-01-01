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В нашей новой статье вы узнаете, как стоит оформлять интерьеры маленьких комнат так, чтобы они смотрелись более просторными, были удобными и при этом красивыми. Мы собрали для вас 50 фото-примеров дизайна маленьких интерьеров от 3…
В дизайне интерьера маленькой ванной комнаты и санузла очень важно представить, как он будет выглядеть на фото, перед тем, как принимать окончательное решение. Будь то раскладка плитки, цвет мебели, формат душевой кабины или ванно…
Компактные ванные комнаты часто кажутся нам не слишком приспособленными для комфортного размещения всех необходимых элементов, тем более – для реализации креативных идей по декорированию пространства. Но, не спешите с выводами.