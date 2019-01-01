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Angelina Alekseeva
Дизайнеры интерьера Samara
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Villa in Costa Rica., Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva
    Villa in Costa Rica., Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva
    Villa in Costa Rica., Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva
    +22
    Villa in Costa Rica.
    country villa, St. Petersburg, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Кухня в стиле минимализм
    country villa, St. Petersburg, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Кухня в стиле минимализм
    country villa, St. Petersburg, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Гостиная в стиле минимализм
    +7
    country villa, St. Petersburg
    studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Кухня в стиле минимализм
    studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Гостиная в стиле минимализм
    studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Гостиная в стиле минимализм
    +7
    studio apartment
    coffee-bar. Moscow, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Конференц-центры в стиле минимализм
    coffee-bar. Moscow, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Конференц-центры в стиле минимализм
    coffee-bar. Moscow, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Конференц-центры в стиле минимализм
    +5
    coffee-bar. Moscow
    Адрес
    443068 Samara
    Россия
    +7-9277629193 www.behance.net/angelinadesign

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