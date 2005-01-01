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APRIL DESIGN
Дизайнеры интерьера Kharkov
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Urban Flat, APRIL DESIGN APRIL DESIGN Гостиная в стиле минимализм Дерево Белый
    Urban Flat, APRIL DESIGN APRIL DESIGN КухняКухонная мебель Дерево Белый
    Urban Flat, APRIL DESIGN APRIL DESIGN КухняОсвещение Железо / Сталь Черный
    +6
    Urban Flat
    Дом в стиле " Шато", APRIL DESIGN APRIL DESIGN Дома в классическом стиле Кирпичи Серый
    Дом в стиле " Шато", APRIL DESIGN APRIL DESIGN Столовая комната в классическом стиле Кирпичи Серый
    Дом в стиле " Шато", APRIL DESIGN APRIL DESIGN Дома в классическом стиле Кирпичи Серый
    +1
    Дом в стиле " Шато"
    ​Glamour Boutique, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
    ​Glamour Boutique, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
    ​Glamour Boutique, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
    +2
    ​Glamour Boutique
    Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
    Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
    Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
    +6
    Wooden house
    Aero - Bistro, APRIL DESIGN APRIL DESIGN Конференц-центры в стиле минимализм
    Aero - Bistro, APRIL DESIGN APRIL DESIGN Конференц-центры в стиле минимализм
    Aero - Bistro
    Bоutique Confess, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
    Bоutique Confess, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
    Bоutique Confess, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
    +1
    Bоutique Confess
    Показать все 14 проекты

    APRIL_Design  - динамичная и прогресcивная команда с тенденционными взглядами, модернистскими мыслями и практическим дизайном, особым духом окружающего нас мира.

    Мы создаем  объекты в различных местах планеты, и сопровождаем их до полного завершения.


    Услуги
    • Индивидуальное проектирование
    • создание интерьеров. декорирование. графический дизайн.
    Регионы обслуживания
    191186, 61002 и Kharkov
    Награды компании
    2008 год. Лучший Art объект. Всеукраинский конкурс дизайна «СВІТЛО». 2005, 2006, 2007 –  международный конкурс VODPARAD и многие другие.
    Адрес
    Mironositskaja 13
    61002 Kharkov
    Украина
    +380-957300362 aprilds.com/en/main.html

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