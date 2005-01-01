APRIL_Design - динамичная и прогресcивная команда с тенденционными взглядами, модернистскими мыслями и практическим дизайном, особым духом окружающего нас мира.
Мы создаем объекты в различных местах планеты, и сопровождаем их до полного завершения.
- Услуги
- Индивидуальное проектирование
- создание интерьеров. декорирование. графический дизайн.
- Регионы обслуживания
- 191186, 61002 и Kharkov
- Награды компании
- 2008 год. Лучший Art объект. Всеукраинский конкурс дизайна «СВІТЛО». 2005, 2006, 2007 – международный конкурс
VODPARADи многие другие.
- Адрес
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Mironositskaja 13
61002 Kharkov
Украина
+380-957300362 aprilds.com/en/main.html