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НОВАКРЫМ
Архитекторы Симферополь
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дизайн-проект квартиры на ЮБК, НОВАКРЫМ НОВАКРЫМ Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартиры на ЮБК, НОВАКРЫМ НОВАКРЫМ Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартиры на ЮБК, НОВАКРЫМ НОВАКРЫМ Кухня в стиле минимализм
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    Дизайн-проект квартиры на ЮБК
    Жилой дом-бункер, НОВАКРЫМ НОВАКРЫМ Дома в стиле минимализм
    Жилой дом-бункер, НОВАКРЫМ НОВАКРЫМ Дома в стиле минимализм
    Жилой дом-бункер, НОВАКРЫМ НОВАКРЫМ Дома в стиле минимализм
    Жилой дом-бункер

    Сотрудники проектной организации НОВАКРЫМ имеют опыт проектирования более 20 лет. Проектная организация НОВАКРЫМ является членом СРО Ассоциация «Объединение градостроительных проектных организаций».

    Услуги
    • Разработка градостроительной документации; архитектурное проектирование индивидуальных жилых и общественных зданий; архитектурное проектирование производственных зданий; ландшафтный дизайн; дизайн интерьера; расчет инженерных конструкций; авторский надзор
    • технический надзор
    Регионы обслуживания
    • работаем по всему миру
    • Крым
    • Симферополь
    Награды компании
    • 2018 год – Участие в Крымском архитектурном фестивале, Золотые дипломы в номинациях Малоэтажные здания (коттеджного типа) и Интерьеры
    • 2016 год – Международный конкурс «Концепция организации пространства туристско-этнографического центра в селе Аманов Угол» – третье место
    Адрес
    295000 Симферополь
    Россия
    +7-9787449398 krymproektstroy.ru
    Законное владение

    г. Симферополь

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