Сотрудники проектной организации НОВАКРЫМ имеют опыт проектирования более 20 лет. Проектная организация НОВАКРЫМ является членом СРО Ассоциация «Объединение градостроительных проектных организаций».
- Услуги
- Разработка градостроительной документации; архитектурное проектирование индивидуальных жилых и общественных зданий; архитектурное проектирование производственных зданий; ландшафтный дизайн; дизайн интерьера; расчет инженерных конструкций; авторский надзор
- технический надзор
- Регионы обслуживания
- работаем по всему миру
- Крым
- Симферополь
- Награды компании
- 2018 год – Участие в Крымском архитектурном фестивале, Золотые дипломы в номинациях Малоэтажные здания (коттеджного типа) и Интерьеры
- 2016 год – Международный конкурс «Концепция организации пространства туристско-этнографического центра в селе Аманов Угол» – третье место
- Адрес
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295000 Симферополь
Россия
+7-9787449398 krymproektstroy.ru
Законное владение
г. Симферополь