Разработка архитектурных проектов и проектов по дизайну интерьера и ландшафтному дизайну, консультирование, подбор материалов, оборудования и мебели. Сопровождение, реализация проекта "под ключ"
- Услуги
- Дизайн интерьера, архитектура и ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Москва и Санкт-Петербург
- Сочи
- Краснодарский край
- Крым
- Якутия
- Тюменская обл.
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
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- Адрес
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ул.1905 д,15
630132 Новосибирск
Россия
+7-9138925522 www.behance.net/inart
Законное владение
Новосибирск, ул.1905 г.17/1