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Инна Меньшикова
Ландшафтные архитекторы Новосибирск
Обзор 8Проекты (8) 3Книги идей (3)
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Проекты

Новый проект
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    • Усадьба в Морском, Инна Меньшикова Инна Меньшикова
    Усадьба в Морском, Инна Меньшикова Инна Меньшикова
    Усадьба в Морском
    Усадьба в Подмосковье, Инна Меньшикова Инна Меньшикова
    Усадьба в Подмосковье, Инна Меньшикова Инна Меньшикова
    Усадьба в Подмосковье, Инна Меньшикова Инна Меньшикова
    Усадьба в Подмосковье
    Салон SPA, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Спа в азиатском стиле
    Салон SPA, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Спа в азиатском стиле
    Салон SPA, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Спа в азиатском стиле
    Салон SPA
    Медицинский центр в Новосибирске, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Конференц-центры в стиле минимализм
    Медицинский центр в Новосибирске, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    Медицинский центр в Новосибирске, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Конференц-центры в стиле минимализм
    +2
    Медицинский центр в Новосибирске
    Массажный салон в Москве, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Конференц-центры в азиатском стиле Дерево Белый
    Массажный салон в Москве, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Конференц-центры в азиатском стиле
    Массажный салон в Москве, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Конференц-центры в азиатском стиле
    +4
    Массажный салон в Москве
    Ванная в стиле Эко, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Ванная комната в тропическом стиле
    Ванная в стиле Эко, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Ванная комната в тропическом стиле
    Ванная в стиле Эко, Инна Меньшикова Инна Меньшикова Ванная комната в тропическом стиле
    +2
    Ванная в стиле Эко
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    Разработка архитектурных проектов и проектов по дизайну интерьера и ландшафтному дизайну, консультирование, подбор материалов, оборудования и мебели. Сопровождение, реализация проекта "под ключ"

    Услуги
    Дизайн интерьера, архитектура и ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Москва и Санкт-Петербург
    • Сочи
    • Краснодарский край
    • Крым
    • Якутия
    • Тюменская обл.
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
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    Адрес
    ул.1905 д,15
    630132 Новосибирск
    Россия
    +7-9138925522 www.behance.net/inart
    Законное владение

    Новосибирск, ул.1905 г.17/1

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