Художественная мастерская «Икона Стиля» - это коллектив профессиональных художников, скульпторов, мастеров витража. Мы выбрали своей миссией делать окружающее пространство прекрасным. И для воплощения этой цели были выбраны основные творческие направления деятельности:

· создание эксклюзивных витражей,

· художественная роспись стен,

· изготовление барельефов и скульптур,

· создание малых архитектурных форм и декораций.

контактный телефон: +38(095) 20-4444-5, Андрей