Художественная мастерская «Икона Стиля» - это коллектив профессиональных художников, скульпторов, мастеров витража. Мы выбрали своей миссией делать окружающее пространство прекрасным. И для воплощения этой цели были выбраны основные творческие направления деятельности:
· создание эксклюзивных витражей,
· художественная роспись стен,
· изготовление барельефов и скульптур,
· создание малых архитектурных форм и декораций.
контактный телефон: +38(095) 20-4444-5, Андрей
- Услуги
- витражи по технологии Тиффани
- роспись стен
- барельефы и скульптура
- искуственный камень и декорации.
- Регионы обслуживания
- Украина
- Россия
- Белоруссия и не только
- Адрес
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61057 Харьков
Украина
+380-952044445