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Икона Стиля, художественная мастерская
Художники и ремесленники Харьков
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    • Витражный потолок "Абстракция", Икона Стиля, художественная мастерская Икона Стиля, художественная мастерская Кухня в стиле модерн
    Витражный потолок "Абстракция"

    Художественная мастерская «Икона Стиля» - это коллектив профессиональных художников, скульпторов, мастеров витража. Мы выбрали своей миссией делать окружающее пространство прекрасным. И для воплощения этой цели были выбраны основные творческие направления деятельности:

    ·          создание эксклюзивных витражей,

    ·          художественная роспись стен,

    ·          изготовление барельефов и скульптур,

    ·          создание малых архитектурных форм и декораций.

    контактный телефон: +38(095) 20-4444-5, Андрей

    Услуги
    • витражи по технологии Тиффани
    • роспись стен
    • барельефы и скульптура
    • искуственный камень и декорации.
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Россия
    • Белоруссия и не только
    Адрес
    61057 Харьков
    Украина
    +380-952044445
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