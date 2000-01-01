Мы иллюстраторы и дизайнеры и оформляем стены и пространство в целом.

Наш конек – помещение-болванка. То есть когда сделан ремонт, но пространство не декорировано. Вот тогда вступаем мы и придаем помещению стиль, образ, индивидуальность.

Мы иллюстраторы и оформляем стены.

Вам нужно стильное оформление для дома, офиса, ресторана, магазина или салона? Вы планируете мероприятие, и нужно как-то украсить пространство? 33dodo с удовольствием возьмется за оформление стен и создаст уникальные иллюстрации, узоры или арт-инсталляции.

Мы работаем с разными материалами и технологиями. В зависимости от идеи, стиля интерьера, общей площади, времени на проект и бюджета можно использовать те или иные ходы и техники. Это может быть оформление виниловой пленкой или фотообоями, трафарет, роспись или какие-то совсем неожиданные материалы.

Наш конек – "офис-болванка". Часто бывает, что уже есть неплохой ремонт, стены покрашены, вроде все чистенько-беленько, но как-то безлико и скучно. Календари "трио" и фотографии сотрудников с корпоратива обычно не спасают положение. Мы беремся за такие "коробки", привнося в интерьер индивидуальность, стиль и выразительность. Что особенно важно, мы можем использовать в оформлении разные тематические особенности вашего бизнеса и бренда. С огромным удовольствием сотрудничаем с архитекторами и дизайнерами.

Команда 33dodo всегда готова принять участие в интересных проектах. Работаем мы быстро и "под ключ". То есть сами придумываем, адаптируем, изготавливаем и наносим