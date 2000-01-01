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33dodo
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 30Проекты (30) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Рисунки на стенах и навигация торгового центра “Купец”, 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    Рисунки на стенах и навигация торгового центра “Купец”, 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    Рисунки на стенах и навигация торгового центра “Купец”, 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    +13
    Рисунки на стенах и навигация торгового центра “Купец”
    Оформление стен школы № 2053, 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    Оформление стен школы № 2053, 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    Оформление стен школы № 2053, 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    +21
    Оформление стен школы № 2053
    Оформление стен школы № 2089, 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    Оформление стен школы № 2089, 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    Оформление стен школы № 2089, 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    +16
    Оформление стен школы № 2089
    Оформление стен детского эндокринологического центра , 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    Оформление стен детского эндокринологического центра , 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    Оформление стен детского эндокринологического центра , 33dodo 33dodo Конференц-центры в эклектичном стиле
    +9
    Оформление стен детского эндокринологического центра
    Технопарк “Строгино”, оформление стен виниловыми наклейками, 33dodo 33dodo Коммерческие помещения
    Технопарк “Строгино”, оформление стен виниловыми наклейками, 33dodo 33dodo Коммерческие помещения
    Технопарк “Строгино”, оформление стен виниловыми наклейками, 33dodo 33dodo Коммерческие помещения
    +7
    Технопарк “Строгино”, оформление стен виниловыми наклейками
    Оформление стен в детском центре "Улей", 33dodo 33dodo Детские комната в эклектичном стиле
    Оформление стен в детском центре "Улей", 33dodo 33dodo Детские комната в эклектичном стиле
    Оформление стен в детском центре "Улей", 33dodo 33dodo Детские комната в эклектичном стиле
    +12
    Оформление стен в детском центре "Улей"
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    Мы иллюстраторы и дизайнеры и оформляем стены и пространство в целом.

    Наш конек – помещение-болванка. То есть когда сделан ремонт, но пространство не декорировано. Вот тогда вступаем мы и придаем помещению стиль, образ, индивидуальность.

    Мы иллюстраторы и оформляем стены. 
    Вам нужно стильное оформление для дома, офиса, ресторана, магазина или салона? Вы планируете мероприятие, и нужно как-то украсить пространство? 33dodo с удовольствием возьмется за оформление стен и создаст уникальные иллюстрации, узоры или арт-инсталляции.

    Мы работаем с разными материалами и технологиями. В зависимости от идеи, стиля интерьера, общей площади, времени на проект и бюджета можно использовать те или иные ходы и техники. Это может быть оформление виниловой пленкой или фотообоями, трафарет, роспись или какие-то совсем неожиданные материалы. 

    Наш конек – "офис-болванка". Часто бывает, что уже есть неплохой ремонт, стены покрашены, вроде все чистенько-беленько, но как-то безлико и скучно. Календари "трио" и фотографии сотрудников с корпоратива обычно не спасают положение. Мы беремся за такие "коробки", привнося в интерьер индивидуальность, стиль и выразительность. Что особенно важно, мы можем использовать в оформлении разные тематические особенности вашего бизнеса и бренда. С огромным удовольствием сотрудничаем с архитекторами и дизайнерами.

    Команда 33dodo всегда готова принять участие в интересных проектах. Работаем мы быстро и "под ключ". То есть сами придумываем, адаптируем, изготавливаем и наносим

    Услуги
    Оформление стен детских садиков детских клубов школ офисов. Интернет магазин наклеек.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Михайловский проезд 1 (станция метро «Волгоградский проспект»)
    109462 Москва
    Россия
    +49-52332439 www.33dodo.ru
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