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Считается,
что турецкая баня, или хаммам,
являются правопреемниками знаменитых
древнегреческих и римских термов. Такие бани были популярны в античные времена
среди населения греческих полисов, Рима
и его провинций.
Не секрет, что горячий воздух и пар – лучший анти-стресс для всего организма, уставших мышцы и напряженных нервов. Поэтому построив дом, многие сразу же задумываются о дополнительном комфорте для себя и своих близких.
Строгая домашняя обстановка, которая лишена интересного декора, быстро надоедает. И наоборот, весьма скромный интерьер, наполненный интересными предметами, становится привлекательным и стильным без лишних финансовых вложений.