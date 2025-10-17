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Studio Free-men
Каминщики Москва
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Барбекю-комплекс "Роял Паб", Studio Free-men Studio Free-men КухняКухонная мебель
    Барбекю-комплекс "Роял Паб"
    Барбекю-комплекс "Афины", Studio Free-men Studio Free-men КухняКухонная мебель Камень Бежевый
    Барбекю-комплекс "Афины"
    Барбекю-комплекс с беседкой, Studio Free-men Studio Free-men КухняКухонная мебель
    Барбекю-комплекс с беседкой
    Мангал-стол, Studio Free-men Studio Free-men КухняКухонная мебель Камень Коричневый
    Мангал-стол
    Дизайнерский барбекю-комплекс, Studio Free-men Studio Free-men КухняКухонная мебель
    Дизайнерский барбекю-комплекс
    Эксклюзивный барбекю-комплекс с медной крышей, Studio Free-men Studio Free-men КухняКухонная мебель Камень
    Эксклюзивный барбекю-комплекс с медной крышей
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    Мы изготавливаем более 18 лет: разнообразные барбекю-комплексы, камины для беседок, специальные мангалы для ресторанов, быстросборные навесы и беседки, а также мебель для них. Помимо бренда "Terra-nova Studio" наши изделия известны также под маркой "Free-men Studio". У нас большой опыт в производстве самых сложных барбекю-комплексов и мангалов профессионального класса для ресторанов 

    Благодаря уникальной конструкции наши мангалы, барбекю-комплексы и камины имеют высокую прочность, меньший вес и монтируются за считанные часы. Они не нуждаются в тяжелых фундаментах, а внешние поверхности изделий практически не нагреваются. Мы поставляем для них различные комплектующие (вертела, электроприводы, решетки-гриль, зольники и т.д.) Наши быстросборные навесы и беседки практичны и надежны. На всю свою продукцию фирма дает гарантию.

    Качество и надежность наших изделий обеспечиваются также тем, что они изготавливаются в нормальных условиях в помещениях опытными специалистами под постоянным контролем и проходят предварительную сборку. Сам монтаж у клиента занимает несколько часов. Для отделки можно использовать различные материалы (клинкерную плитку, декоративные штукатурки, керамогранит, натуральный или искусственный камень).

    Услуги
    • Изготовление барбекю-комплексов любой сложности
    • мангалов для кафе и ресторанов
    • быстросборные навесы и беседки
    • садовые камины.
    Регионы обслуживания
    • Зона оперативного обслуживания клиентов- Московская и ближайшие к ней области. Мы также работаем с другими регионами и странами СНГ. При желании
    • барбекю-комплекс поставляется без отделки. Его можно самостоятельно смонтировать и отделать на месте.
    • Москва
    Адрес
    105064 Москва
    Россия
    +7-9067070565 free-men.ru
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