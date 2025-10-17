Мы изготавливаем более 18 лет: разнообразные барбекю-комплексы, камины для беседок, специальные мангалы для ресторанов, быстросборные навесы и беседки, а также мебель для них. Помимо бренда "Terra-nova Studio" наши изделия известны также под маркой "Free-men Studio". У нас большой опыт в производстве самых сложных барбекю-комплексов и мангалов профессионального класса для ресторанов

Благодаря уникальной конструкции наши мангалы, барбекю-комплексы и камины имеют высокую прочность, меньший вес и монтируются за считанные часы. Они не нуждаются в тяжелых фундаментах, а внешние поверхности изделий практически не нагреваются. Мы поставляем для них различные комплектующие (вертела, электроприводы, решетки-гриль, зольники и т.д.) Наши быстросборные навесы и беседки практичны и надежны. На всю свою продукцию фирма дает гарантию.

Качество и надежность наших изделий обеспечиваются также тем, что они изготавливаются в нормальных условиях в помещениях опытными специалистами под постоянным контролем и проходят предварительную сборку. Сам монтаж у клиента занимает несколько часов. Для отделки можно использовать различные материалы (клинкерную плитку, декоративные штукатурки, керамогранит, натуральный или искусственный камень).