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Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 50Проекты (50) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле модерн
    Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле модерн
    Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле модерн
    +17
    Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м.
    Квартира с современном классическом стиле, 93 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
    Квартира с современном классическом стиле, 93 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
    Квартира с современном классическом стиле, 93 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
    +16
    Квартира с современном классическом стиле, 93 кв.м.
    Квартира в стиле ар-деко, ЖК «Московский квартал», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
    Квартира в стиле ар-деко, ЖК «Московский квартал», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
    Квартира в стиле ар-деко, ЖК «Московский квартал», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в классическом стиле
    +16
    Квартира в стиле ар-деко, ЖК «Московский квартал»
    Квартира-студия в современном стиле, Батуми, 35 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле модерн
    Квартира-студия в современном стиле, Батуми, 35 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле модерн
    Квартира-студия в современном стиле, Батуми, 35 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле модерн
    +8
    Квартира-студия в современном стиле, Батуми, 35 кв.м.
    Квартира в стиле минимализм, «Академ-Парк», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в стиле минимализм, «Академ-Парк», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в стиле минимализм, «Академ-Парк», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле минимализм
    +17
    Квартира в стиле минимализм, «Академ-Парк»
    Квартира в скандинавском стиле, 90 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в скандинавском стиле, 90 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в скандинавском стиле
    Квартира в скандинавском стиле, 90 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в скандинавском стиле
    +14
    Квартира в скандинавском стиле, 90 кв.м.
    Показать все 50 проекты

    Мы создаем интерьеры, в которых комфортно жить, работать, отдыхать, творить. Что бы Вы ни хотели улучшить – дизайн интерьера квартиры, дома или офиса – доверьте эту задачу профессиональной студии. Мы поможем Вам спланировать каждый сантиметр помещения и избежать лишних затрат на «переделки».

    Услуги
    Дизайн-проект, 3D-визуализация и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Санкт – Петербург и Санкт-Петербург
    Адрес
    Невский пр., д.32-34, пом.131Н
    191186 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126482225 www.artm.pro

    Отзыв

    Наталия
    Мне понравилось внимательное отношение ко всем деталям, всем мелочам в процессе работы с интерьером. Пока проект был на стадии строительства, мы часто обращались с вопросами к дизайнеру и всегда получали внятные пояснения, могли сами отслеживать и контролировать процесс, если понадобится, изменять что-то по ходу. Это удобно и приятно, спасибо!
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Август 2015
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    Алексей
    Спасибо всей команде за слаженную работу и за любовь к своему делу! Остались полностью довольны, с радостью ждем сдачи проекта, к счастью, уже не за горами. Интерьер заказывали впервые, сразу повезло найти понимающего специалиста, цены и сервис отличные.
    почти 6 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2016
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    Екатерина
    Спасибо большое за исполнение моей мечты! Ремонт оказался делом более долгим, чем я думал сперва, но оно того, конечно, стоило. Теперь могу гордиться своим стильным домом и с удовольствием рассказывать друзьям, как мы вместе с чудесным дизайнером долго выбирали каждую мелочь, чтобы она была «той самой». Спасибо за красоту!
    около 6 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2015
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    Показать все отзывы – 6

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