Мы создаем интерьеры, в которых комфортно жить, работать, отдыхать, творить. Что бы Вы ни хотели улучшить – дизайн интерьера квартиры, дома или офиса – доверьте эту задачу профессиональной студии. Мы поможем Вам спланировать каждый сантиметр помещения и избежать лишних затрат на «переделки».
- Услуги
- Дизайн-проект, 3D-визуализация и авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт – Петербург и Санкт-Петербург
- Адрес
-
Невский пр., д.32-34, пом.131Н
191186 Санкт-Петербург
Россия
+7-8126482225 www.artm.pro