much_space это тандем двух архитекторов Артура Юсупова и Александры Семеновой. Наше молодое сотрудничество сочетает в себе существенный опыт работы в Москве и в Казани, охватывающий местную архитектуру и интерьеры, от больших проектов до маленьких - торговые центры, гостиницы, частные дома, интерьеры, мебель и дизайнерскую продукцию. Нам нравится наблюдать как совместные усилия способствуют новым решениям, создают функциональные и красивые пространства для жизни. Мы чувствуем себя успешными когда удивляем себя, когда проекты весьма актуальны для пользователей, уникальны, реальны и рассказывают историю.