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much_space
Архитекторы Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Эко-отель «Градиент», much_space much_space
    Эко-отель «Градиент», much_space much_space
    Эко-отель «Градиент», much_space much_space
    +7
    Эко-отель «Градиент»

    much_space это тандем двух архитекторов Артура Юсупова и Александры Семеновой. Наше молодое сотрудничество сочетает в себе существенный опыт работы в Москве и в Казани, охватывающий местную архитектуру и интерьеры, от больших проектов до маленьких - торговые центры, гостиницы, частные дома, интерьеры, мебель и дизайнерскую продукцию. Нам нравится наблюдать как совместные усилия способствуют новым решениям, создают функциональные и красивые пространства для жизни. Мы чувствуем себя успешными когда удивляем себя, когда проекты весьма актуальны для пользователей, уникальны, реальны и рассказывают историю.

    Услуги
    Architecture, Design и landscape
    Регионы обслуживания
    Moscow, russia и Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    www.muchspace.me
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