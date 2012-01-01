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Студия дизайна Сергея Выборнова
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Неоклассика в спальне., Студия дизайна Сергея Выборнова Студия дизайна Сергея Выборнова Спальня в стиле модерн
    Неоклассика в спальне., Студия дизайна Сергея Выборнова Студия дизайна Сергея Выборнова Спальня в стиле модерн
    Неоклассика в спальне., Студия дизайна Сергея Выборнова Студия дизайна Сергея Выборнова Спальня в стиле модерн
    +1
    Неоклассика в спальне.
    Квартира в "ЖК Центральный", Студия дизайна Сергея Выборнова Студия дизайна Сергея Выборнова Спальня в стиле модерн
    Квартира в "ЖК Центральный", Студия дизайна Сергея Выборнова Студия дизайна Сергея Выборнова Спальня в стиле модерн
    Квартира в "ЖК Центральный", Студия дизайна Сергея Выборнова Студия дизайна Сергея Выборнова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +11
    Квартира в "ЖК Центральный"
    Коттедж у Черного моря в Коктебеле, Студия дизайна Сергея Выборнова Студия дизайна Сергея Выборнова Спальня в стиле модерн
    Коттедж у Черного моря в Коктебеле, Студия дизайна Сергея Выборнова Студия дизайна Сергея Выборнова Гостиная в стиле модерн
    Коттедж у Черного моря в Коктебеле, Студия дизайна Сергея Выборнова Студия дизайна Сергея Выборнова Ванная комната в стиле модерн
    +5
    Коттедж у Черного моря в Коктебеле

    Меня зовут Сергей Выборнов. Я профессионально создаю дизайн-проекты жилых помещений и общественных пространств. В интерьере для меня важно отразить ваши вкусовые предпочтения и представления о комфорте, а также сделать квартиру, частный дом, офис, гостиницу или ресторан уникальным и максимально комфортным местом. В работе над проектом заказчик становится соавтором, чьи пожелания дополняются функциональностью, эргономичностью и индивидуальностью интерьера.

    Услуги
    • Для вас будет разработана проектная документация
    • выполнена визуализация будущего интерьера
    • составлена смета на отделочные материалы и подготовлена их спецификация. Также я осуществляю авторский надзор и подбор всех строительных и отделочных материалов. Дизайн-проект состоит из набора рабочих чертежей и визуализаций.
    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    350089 Краснодар
    Россия
    +7-9183580668 vybornovdesign.ru
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