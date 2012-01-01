Меня зовут Сергей Выборнов. Я профессионально создаю дизайн-проекты жилых помещений и общественных пространств. В интерьере для меня важно отразить ваши вкусовые предпочтения и представления о комфорте, а также сделать квартиру, частный дом, офис, гостиницу или ресторан уникальным и максимально комфортным местом. В работе над проектом заказчик становится соавтором, чьи пожелания дополняются функциональностью, эргономичностью и индивидуальностью интерьера.