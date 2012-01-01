Меня зовут Сергей Выборнов. Я профессионально создаю дизайн-проекты жилых помещений и общественных пространств. В интерьере для меня важно отразить ваши вкусовые предпочтения и представления о комфорте, а также сделать квартиру, частный дом, офис, гостиницу или ресторан уникальным и максимально комфортным местом. В работе над проектом заказчик становится соавтором, чьи пожелания дополняются функциональностью, эргономичностью и индивидуальностью интерьера.
- Услуги
- Для вас будет разработана проектная документация
- выполнена визуализация будущего интерьера
- составлена смета на отделочные материалы и подготовлена их спецификация. Также я осуществляю авторский надзор и подбор всех строительных и отделочных материалов. Дизайн-проект состоит из набора рабочих чертежей и визуализаций.
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Адрес
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350089 Краснодар
Россия
+7-9183580668 vybornovdesign.ru