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Если вам кажется, что для кардинального изменения качества своей жизни нужно затеять грандиозный ремонт или сложную перепланировку – спешим вас разуверить. Иногда даже самые маленькие перемены в интерьере собственной квартиры влек…
Фэн-шуй – это популярная восточная практика организации пространства. В ее основе лежит теория о том, что расположение предметов и сочетание цветов в интерьере оказывает определяющее влияние на судьбу человека, который в нем живет.
Пять лучших проектов недели – замечательный индикатор интересов читателей homify. На этой неделе все указывало на то, что долгожданная весна наконец-то вступила в свои права, ведь лидирующие места в нашем хит-параде занимали стать…