Как изменить свою жизнь, меняя мелочи в квартире?

Если вам кажется, что для кардинального изменения качества своей жизни нужно затеять грандиозный ремонт или сложную перепланировку – спешим вас разуверить. Иногда даже самые маленькие перемены в интерьере собственной квартиры влек…

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