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Insomnia
Дизайнеры интерьера Челябинск
Обзор 7Проекты (7) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Жизнь в цвете, Insomnia Insomnia Гостиная в классическом стиле
    Жизнь в цвете, Insomnia Insomnia Гостиная в классическом стиле
    Жизнь в цвете, Insomnia Insomnia Кухня в классическом стиле
    +10
    Жизнь в цвете
    50 shades of grey, Insomnia Insomnia Кухня в стиле минимализм
    50 shades of grey, Insomnia Insomnia Кухня в стиле минимализм
    50 shades of grey, Insomnia Insomnia Кухня в стиле минимализм
    +14
    50 shades of grey
    Классика в современном исполнении, Insomnia Insomnia Кухня в классическом стиле
    Классика в современном исполнении, Insomnia Insomnia Кухня в классическом стиле
    Классика в современном исполнении, Insomnia Insomnia Кухня в классическом стиле
    +14
    Классика в современном исполнении
    Легкая классика в современном стиле, Insomnia Insomnia Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Легкая классика в современном стиле, Insomnia Insomnia Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Легкая классика в современном стиле, Insomnia Insomnia Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +15
    Легкая классика в современном стиле
    Гармония для двоих, Insomnia Insomnia Гостиная в стиле модерн
    Гармония для двоих, Insomnia Insomnia Гостиная в стиле модерн
    Гармония для двоих, Insomnia Insomnia Гостиная в стиле модерн
    +11
    Гармония для двоих
    Европейский минимализм, Insomnia Insomnia
    Европейский минимализм, Insomnia Insomnia
    Европейский минимализм, Insomnia Insomnia
    +11
    Европейский минимализм
    Показать все 7 проекты

    Дизайн – это образ жизни. Мы можем с уверенностью сказать, что нашли то дело, которым хотим заниматься всю жизнь, и которое не наскучит нам. Очень важно быть в курсе последних новинок в области современного искусства, архитектуры, отделочных материалов, уметь контролировать процесс строительства, вести переговоры, работать с документацией.

    Работая над дизайном интерьера, всегда думаем об удобстве, функциональности и эстетике помещения. Значительную роль играет умение работать с заказчиками, находить общий язык. В этом мне помогает умение слушать и понимать человека. Стремимся создать комфортную и приятную обстановку для жизни, работы и отдыха людей, влюбленных в свою работу, у нас нет любимого стиля, которого бы мы постоянно придерживалась. В каждом стиле есть свои изюминки. Работать только в одном стилевом направлении для нас не интересно. Очень любим создавать харизматичные интерьеры с ярко выраженным образом. Но, безусловно, интерьер должен соответствовать образу жизни его обитателя, гармонировать с ним. Что мы всегда используем в своих работах? Это фантазия и воображение, базирующиеся на реальных знаниях и опыте. Многие детали интерьера создаются эксклюзивно, непосредственно для конкретного помещения и заказчика. Использование и дублирование одних и те же материалов и предметов делает интерьеры похожими и скучными. Ведь одна из основных задач дизайнера создать такое же неповторимое, как и каждый человек, пространство. Отказываемся от конвейерной «штамповки» проектов, в пользу действительно интересных идей и качества выполнения работ.

    Услуги
    Дизайн интерьера, авторский надзор и декорирование
    Регионы обслуживания
    Россия, Челябинск и Екатеринбург
    Адрес
    пр. Ленина,14
    454007 Челябинск
    Россия
    +7-9507434761 i-design.su
    Законное владение

    454007 г.Челябинск, пр. Ленина,14

    Отзыв

    Лёва Соловьёв
    около 1 года назад
    Ilya Usorov
    почти 2 года назад
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