Дизайн – это образ жизни. Мы можем с уверенностью сказать, что нашли то дело, которым хотим заниматься всю жизнь, и которое не наскучит нам. Очень важно быть в курсе последних новинок в области современного искусства, архитектуры, отделочных материалов, уметь контролировать процесс строительства, вести переговоры, работать с документацией.

Работая над дизайном интерьера, всегда думаем об удобстве, функциональности и эстетике помещения. Значительную роль играет умение работать с заказчиками, находить общий язык. В этом мне помогает умение слушать и понимать человека. Стремимся создать комфортную и приятную обстановку для жизни, работы и отдыха людей, влюбленных в свою работу, у нас нет любимого стиля, которого бы мы постоянно придерживалась. В каждом стиле есть свои изюминки. Работать только в одном стилевом направлении для нас не интересно. Очень любим создавать харизматичные интерьеры с ярко выраженным образом. Но, безусловно, интерьер должен соответствовать образу жизни его обитателя, гармонировать с ним. Что мы всегда используем в своих работах? Это фантазия и воображение, базирующиеся на реальных знаниях и опыте. Многие детали интерьера создаются эксклюзивно, непосредственно для конкретного помещения и заказчика. Использование и дублирование одних и те же материалов и предметов делает интерьеры похожими и скучными. Ведь одна из основных задач дизайнера создать такое же неповторимое, как и каждый человек, пространство. Отказываемся от конвейерной «штамповки» проектов, в пользу действительно интересных идей и качества выполнения работ.