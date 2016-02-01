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Проектирование частных и общественных интерьеров
Многие считают, что нет уютнее кухни в стиле прованс. Тут тебе и милые салфеточки, и нежная цветовая палитра, и букеты на столе каждый день… Но стиль настолько сложный, что есть шанс упустить некоторые важные детали.
Дизайн кухни в стиле прованс обычно используется для больших кухонь (в коттедже), но современные производители кухонных гарнитуров сделал так, чтобы и маленькие варианты выглядели достойно.
Желтый цвет практически всегда присутствует в наших интерьерах
во всем многообразии своих оттенков,
таких как слоновая
кость, шампанское, ваниль и бежевый. Он может быть теплым, ярким и золотым и
иметь более холодные оттенки,…