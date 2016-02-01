Дизайн кухни в стиле прованс: 29 фото

Многие считают, что нет уютнее кухни в стиле прованс. Тут тебе и милые салфеточки, и нежная цветовая палитра, и букеты на столе каждый день… Но стиль настолько сложный, что есть шанс упустить некоторые важные детали.

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