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PRO-DESIGN
Дизайнеры интерьера Tula
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира для молодой семьи. 55м2, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Квартира для молодой семьи. 55м2, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Кухня в стиле лофт
    Квартира для молодой семьи. 55м2, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Кухня в стиле лофт
    +14
    Квартира для молодой семьи. 55м2
    Салон бровей Brow House, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиницы в скандинавском стиле
    Салон бровей Brow House, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиницы в скандинавском стиле
    Салон бровей Brow House, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиницы в скандинавском стиле
    +4
    Салон бровей Brow House
    Квартира для молодого мужчины, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира для молодого мужчины, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира для молодого мужчины, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиная в скандинавском стиле
    +8
    Квартира для молодого мужчины
    Современный дизайн. Квартира 68м2, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Кухня в скандинавском стиле
    Современный дизайн. Квартира 68м2, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Кухня в скандинавском стиле
    Современный дизайн. Квартира 68м2, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Спальня в скандинавском стиле
    +8
    Современный дизайн. Квартира 68м2
    Футуристичный минимализм. Квартира 120м2, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Футуристичный минимализм. Квартира 120м2, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Футуристичный минимализм. Квартира 120м2, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Футуристичный минимализм. Квартира 120м2
    Flat for single man, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиная в скандинавском стиле
    Flat for single man, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Гостиная в скандинавском стиле
    Flat for single man, PRO-DESIGN PRO-DESIGN Кухня в скандинавском стиле
    Flat for single man
    Показать все 8 проекты

    Разработка дизайн -проектов разной степени детализации: от концептуального решения до рабочего проекта. Полный спектр услуг по дизайну интерьера: от выездных консультаций, до полной реализации проекта "под ключ", от перепланировки до декорирования помещения. Работаю преимущественно для клиентов бизнес и люкс сегмента. Основные стилевые направления интерьеров - современные, лофт, современная классика. 
    Также выполняю визуализации для архитекторов/дизайнеров/ девелоперов/мебельных мастерских/фабрик.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • визуализация интерьера
    Регионы обслуживания
    Тула и Москва
    Адрес
    300026 Tula
    Россия
    +7-9539519174 www.prodiz-pro.ru
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