Разработка дизайн -проектов разной степени детализации: от концептуального решения до рабочего проекта. Полный спектр услуг по дизайну интерьера: от выездных консультаций, до полной реализации проекта "под ключ", от перепланировки до декорирования помещения. Работаю преимущественно для клиентов бизнес и люкс сегмента. Основные стилевые направления интерьеров - современные, лофт, современная классика.

Также выполняю визуализации для архитекторов/дизайнеров/ девелоперов/мебельных мастерских/фабрик.