Разработка дизайн -проектов разной степени детализации: от концептуального решения до рабочего проекта. Полный спектр услуг по дизайну интерьера: от выездных консультаций, до полной реализации проекта "под ключ", от перепланировки до декорирования помещения. Работаю преимущественно для клиентов бизнес и люкс сегмента. Основные стилевые направления интерьеров - современные, лофт, современная классика.
Также выполняю визуализации для архитекторов/дизайнеров/ девелоперов/мебельных мастерских/фабрик.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- визуализация интерьера
- Регионы обслуживания
- Тула и Москва
- Адрес
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300026 Tula
Россия
+7-9539519174 www.prodiz-pro.ru