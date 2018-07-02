Я профессиональный дизайнер-архитектор. Проектирую и реализую интерьеры жилых апартаментов и загородных резиденций в своем авторском стиле. Мой практический опыт - 6 лет.
Главная цель - организовать комфортное жилое пространство для современного человека, живущего в мегаполисе. Дать возможность прибывать в комфорте и гармонии, весь период нахождения в интерьере. А гармоничное сочетание простоты линий, ярких акцентов, и экологически чистых материалов (натуральное дерево, камень, стекло, металл, кожа и многие другие) помогают ему в этом.
Благодаря профессиональному подходу и накопленным знаниям пространство и архитектура разработанные мной проектируются по принципу пятизвездочных гостиниц. Дизайн таких интерьеров остается актуальным не менее 10 лет. Это применимо как для частного использования, так и в эксклюзивной аренде или продаже в рамках инвестиционного проекта.
«Фирменный стиль, безупречное исполнение, и строительство точно в срок - вот три составляющие успеха вашего проекта!» (с) Предоставляемые услуги Дизайн интерьера, Ремонт квартиры в новостройке, Элитный ремонт
- Услуги
- Дизайн интерьера с реализацией
под ключ
- Регионы обслуживания
- Москва Волгоград и Москва, Россия
- Награды компании
- Финалист конкурса PINWIN'9 | 2016
- Best of Houzz 2018
- Адрес
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проспект Вернадского, дом 6
119311 Москва, Россия
Россия
+7-9260781500 www.dmitriykorshunov.ru
119311, Россия, Москва, проспект Вернадского, дом 6