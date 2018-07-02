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Обзор 23Проекты (23) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК «Шуваловский» | Residential complex «Shuvalovskii», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Столовая комната в классическом стиле
    ЖК «Шуваловский» | Residential complex «Shuvalovskii», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Столовая комната в классическом стиле
    ЖК «Шуваловский» | Residential complex «Shuvalovskii», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Кухня в классическом стиле
    +30
    ЖК «Шуваловский» | Residential complex «Shuvalovskii»
    ЖК «Арт резиденс» | Residential complex «Art residence», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Кухня в стиле минимализм
    ЖК «Арт резиденс» | Residential complex «Art residence», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Кухня в стиле минимализм
    ЖК «Арт резиденс» | Residential complex «Art residence», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +20
    ЖК «Арт резиденс» | Residential complex «Art residence»
    ЖК «Западные ворота столицы» | Residential complex «Zapadnie vorota stolitsi», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК «Западные ворота столицы» | Residential complex «Zapadnie vorota stolitsi», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК «Западные ворота столицы» | Residential complex «Zapadnie vorota stolitsi», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Кухни в эклектичном стиле
    +11
    ЖК «Западные ворота столицы» | Residential complex «Zapadnie vorota stolitsi»
    ЖК «Алые паруса» | Residential complex «Alie Parusa», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиная в стиле модерн
    ЖК «Алые паруса» | Residential complex «Alie Parusa», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиная в стиле модерн
    ЖК «Алые паруса» | Residential complex «Alie Parusa», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиная в стиле модерн
    +23
    ЖК «Алые паруса» | Residential complex «Alie Parusa»
    ЖК «Садовые кварталы» | Residential complex «Sadovie kvartali», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиная в стиле модерн
    ЖК «Садовые кварталы» | Residential complex «Sadovie kvartali», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиная в стиле модерн
    ЖК «Садовые кварталы» | Residential complex «Sadovie kvartali», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиная в стиле модерн
    +37
    ЖК «Садовые кварталы» | Residential complex «Sadovie kvartali»
    ЖК «Скай Форт» | Residential complex «Sky Fort», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиная в стиле минимализм
    ЖК «Скай Форт» | Residential complex «Sky Fort», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиная в стиле минимализм
    ЖК «Скай Форт» | Residential complex «Sky Fort», Дмитрий Коршунов Дмитрий Коршунов Гостиная в стиле минимализм
    +8
    ЖК «Скай Форт» | Residential complex «Sky Fort»
    Показать все 23 проекты

    Я профессиональный дизайнер-архитектор. Проектирую и реализую интерьеры жилых апартаментов и загородных резиденций в своем авторском стиле. Мой практический опыт - 6 лет.

    Главная цель - организовать комфортное жилое пространство для современного человека, живущего в мегаполисе. Дать возможность прибывать в комфорте и гармонии, весь период нахождения в интерьере. А гармоничное сочетание простоты линий, ярких акцентов, и экологически чистых материалов (натуральное дерево, камень, стекло, металл, кожа и многие другие) помогают ему в этом.

    Благодаря профессиональному подходу и накопленным знаниям пространство и архитектура разработанные мной проектируются по принципу пятизвездочных гостиниц. Дизайн таких интерьеров остается актуальным не менее 10 лет. Это применимо как для частного использования, так и в эксклюзивной аренде или продаже в рамках инвестиционного проекта.

    «Фирменный стиль, безупречное исполнение, и строительство точно в срок - вот три составляющие успеха вашего проекта!» (с) Предоставляемые услуги Дизайн интерьера, Ремонт квартиры в новостройке, Элитный ремонт

    Услуги
    Дизайн интерьера с реализацией под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва Волгоград и Москва, Россия
    Награды компании
    • Финалист конкурса PINWIN'9 | 2016
    • Best of Houzz 2018
    Адрес
    проспект Вернадского, дом 6
    ​119311 Москва, Россия
    Россия
    +7-9260781500 www.dmitriykorshunov.ru
    Законное владение

    119311, Россия, Москва, проспект Вернадского, дом 6

    Отзыв

    Victoria
    Хотели нарисовать быстро проект, в стиле современном голливудском, вписать туда наши картины привезенные из-за рубежа. Очень неожиданно быстро Дмитрий нарисовал проект буквально, за 2 недели все эскизы были уже готовы. Практически сразу мы согласовали все помещения.Мы такой скорости не ожидали, впечатлило. Мы довольны! Спасибо Диме!
    почти 4 года назад
    Дата проекта: Январь 2016
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