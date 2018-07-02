Я профессиональный дизайнер-архитектор. Проектирую и реализую интерьеры жилых апартаментов и загородных резиденций в своем авторском стиле. Мой практический опыт - 6 лет.

Главная цель - организовать комфортное жилое пространство для современного человека, живущего в мегаполисе. Дать возможность прибывать в комфорте и гармонии, весь период нахождения в интерьере. А гармоничное сочетание простоты линий, ярких акцентов, и экологически чистых материалов (натуральное дерево, камень, стекло, металл, кожа и многие другие) помогают ему в этом.

Благодаря профессиональному подходу и накопленным знаниям пространство и архитектура разработанные мной проектируются по принципу пятизвездочных гостиниц. Дизайн таких интерьеров остается актуальным не менее 10 лет. Это применимо как для частного использования, так и в эксклюзивной аренде или продаже в рамках инвестиционного проекта.

«Фирменный стиль, безупречное исполнение, и строительство точно в срок - вот три составляющие успеха вашего проекта!» (с) Предоставляемые услуги Дизайн интерьера, Ремонт квартиры в новостройке, Элитный ремонт