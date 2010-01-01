Авторский Дизайн Интерьера, Реализация.
- Услуги
- Дизайн проект интерьера. ОТ эскиза до реализации.
- Регионы обслуживания
- Москва и МО и Климовск
- Награды компании
- - Медаль
Леонардомеждународного фестиваля
Феродиз-2006;
- - Диплом лауреата Всероссийского конкурса дизайнеров на форуме Сочи-2010;
- - 3-е место в конкурсе презентаций
Город и образованиена Всероссийском конкурсе дизайнеров Сочи-2010;
- - Диплом лауреата Ⅻ Международного фестиваля дизайна в Кав. Мин. Водах. 2010
- Участие в теле-проекте
про декор
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- Адрес
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Симфиропольская 49 2
142184 Климовск
Россия
+7-9263815468 varvaragolovko.com