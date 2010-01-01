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varvaragolovko
Дизайнеры интерьера Климовск
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Проекты

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    • КАМЕНЬ, ВОДА, МЕТАЛЛ, varvaragolovko varvaragolovko
    КАМЕНЬ, ВОДА, МЕТАЛЛ, varvaragolovko varvaragolovko
    КАМЕНЬ, ВОДА, МЕТАЛЛ, varvaragolovko varvaragolovko
    +2
    КАМЕНЬ, ВОДА, МЕТАЛЛ

    Авторский Дизайн Интерьера, Реализация.

    Услуги
    Дизайн проект интерьера. ОТ эскиза до реализации.
    Регионы обслуживания
    Москва и МО и Климовск
    Награды компании
    • - Медаль Леонардо международного фестиваля Феродиз-2006;
    • - Диплом лауреата Всероссийского конкурса дизайнеров на форуме Сочи-2010;
    • - 3-е место в конкурсе презентаций Город и образование на Всероссийском конкурсе дизайнеров Сочи-2010;
    • - Диплом лауреата Ⅻ Международного фестиваля дизайна в Кав. Мин. Водах. 2010
    • Участие в теле-проекте про декор
    • Показать все 8 награды
    Адрес
    Симфиропольская 49 2
    142184 Климовск
    Россия
    +7-9263815468 varvaragolovko.com
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