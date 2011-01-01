Дизайн - это наша философия ,

трепетное и ясное отношение к профессии дизайнера , а в первую очередь к своему клиенту. Максимальное уважение к индивидуальности каждого клиента позволяет нам создавать интерьеры абсолютно не похожие друг на друга (нет двух похожих людей). Интерьер - это отражение живущих, работающих, творящих, общающихся в нем людей. Это пронизывающая функциональность и комфорт, история, атмосфера, энергетика только этих - данных людей - в данном пространстве. Самым первой и главной темой Бюро является - ... с нами легко - потому что мы Вас любим ... , именно любовь к людям, миру позволяет дать человеку (клиенту) тот интерьер, в котором он счастлив .