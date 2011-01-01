Дизайн - это наша философия ,
трепетное и ясное отношение к профессии дизайнера , а в первую очередь к своему клиенту. Максимальное уважение к индивидуальности каждого клиента позволяет нам создавать интерьеры абсолютно не похожие друг на друга (нет двух похожих людей). Интерьер - это отражение живущих, работающих, творящих, общающихся в нем людей. Это пронизывающая функциональность и комфорт, история, атмосфера, энергетика только этих - данных людей - в данном пространстве. Самым первой и главной темой Бюро является - ... с нами легко - потому что мы Вас любим ... , именно любовь к людям, миру позволяет дать человеку (клиенту) тот интерьер, в котором он счастлив .
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн экстерьера
- интерьерные штучки и светильники
- фирменный стиль
- Регионы обслуживания
- по всему миру
- Награды компании
- Диплом за талант и свежие идеи на выставке
Вселенная Удачи(2011г. Тольятти); Диплом за высокий эстетический уровень мастерства в области дизайна интерьера на выставке
Дом. Коттедж. Мебель. Интерьер.(2012г. Тольятти) ; Диплом за высокий профессионализм на выставке
Выбирай(2013г. Тольятти).
- Адрес
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40 лет Победы 61 В
445042 Тольятти
Россия
+7-9397036556 www.bureau-design.ru
Россия, Тольятти, ул. 40 лет Победы 61 В