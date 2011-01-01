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Бюро дизайна <q>Только счастье… </q>
Дизайнеры интерьера Тольятти
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • дизайн интерьера, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Гостиная в стиле минимализм
    дизайн интерьера, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Спальня в эклектичном стиле
    дизайн интерьера, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Гостиные в эклектичном стиле
    +15
    дизайн интерьера
    дизайн экстерьера, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Конференц-центры в эклектичном стиле
    дизайн экстерьера, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Конференц-центры в эклектичном стиле
    дизайн экстерьера, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Дома в эклектичном стиле
    +1
    дизайн экстерьера
    интерьерные штучки, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Произведения искусстваХудожественные изделия
    интерьерные штучки, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Произведения искусстваХудожественные изделия
    интерьерные штучки, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Произведения искусстваХудожественные изделия
    +5
    интерьерные штучки

    Дизайн  - это наша философия ,

    трепетное и ясное отношение к профессии дизайнера , а в первую очередь к своему клиенту. Максимальное уважение к индивидуальности каждого клиента позволяет нам создавать интерьеры абсолютно не похожие друг на друга (нет двух похожих людей). Интерьер - это отражение живущих, работающих, творящих, общающихся  в нем людей. Это пронизывающая функциональность и комфорт, история, атмосфера, энергетика только этих - данных людей - в данном пространстве. Самым первой и главной темой Бюро является - ... с нами легко - потому что мы Вас любим ... , именно любовь к людям, миру позволяет дать человеку (клиенту) тот интерьер, в котором он счастлив .

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн экстерьера
    • интерьерные штучки и светильники
    • фирменный стиль
    Регионы обслуживания
    по всему миру
    Награды компании
    Диплом за талант и свежие идеи на выставке Вселенная Удачи (2011г. Тольятти); Диплом за высокий эстетический уровень мастерства в области дизайна интерьера на выставке Дом. Коттедж. Мебель. Интерьер. (2012г. Тольятти) ; Диплом за высокий профессионализм на выставке Выбирай (2013г. Тольятти).
    Адрес
    40 лет Победы 61 В
    445042 Тольятти
    Россия
    +7-9397036556 www.bureau-design.ru
    Законное владение

    Россия, Тольятти, ул. 40 лет Победы 61 В

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