Студия интерьерного дизайна «SENSE» занимается разработкой интерьеров жилого и общественного назначения частично и под ключ.

Мы ценим свое время и время своих Заказчиков, поэтому работа четко систематизирована и делается в разумные сроки. Мы успешно развиваемся и постоянно совершенствуем свои навыки, стараясь быть удобными и мобильными для Вас. Мы относимся к своей работе с особой, трепетной любовью.

Мы стараемся индивидуально для Вас. «От» и «до» - от первой встречи и до расстановки последних деталей в интерьере – для того, чтобы сделать Ваш дом уютней и теплей, а вашу жизнь - полной новых ярких моментов и свершений. Это то, ради чего мы работаем.