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Студия интерьера <q>SENSE</q>
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 15Проекты (15) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лаконичность в цвете, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Ванная комната в эклектичном стиле Белый
    Лаконичность в цвете, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Ванная комната в эклектичном стиле Синий
    Лаконичность в цвете, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Ванная комната в эклектичном стиле Синий
    +37
    Лаконичность в цвете
    Интерьер в классическом стиле, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Спальня в классическом стиле Коричневый
    Интерьер в классическом стиле, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Спальня в классическом стиле Коричневый
    Интерьер в классическом стиле, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Спальня в классическом стиле Эффект древесины
    +1
    Интерьер в классическом стиле
    Чистота в полоску, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Спальня в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый
    Чистота в полоску, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Спальня в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый
    Чистота в полоску, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Спальня в эклектичном стиле Белый
    +1
    Чистота в полоску
    Древесное настроение, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Столовая комната в скандинавском стиле Коричневый
    Древесное настроение, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Кухня в скандинавском стиле Белый
    Древесное настроение, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Гостиная в скандинавском стиле
    +17
    Древесное настроение
    C видом на Вуоксу, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Гостиная в средиземноморском стиле Синий
    C видом на Вуоксу, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Гостиная в средиземноморском стиле
    C видом на Вуоксу, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Гостиная в средиземноморском стиле
    +22
    C видом на Вуоксу
    Цветочный сюжет, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Гостиные в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый
    Цветочный сюжет, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
    Цветочный сюжет, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Гостиные в эклектичном стиле Белый
    +4
    Цветочный сюжет
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    Студия интерьерного дизайна «SENSE» занимается разработкой интерьеров жилого и общественного назначения частично и под ключ.  

          Мы ценим свое время и время своих Заказчиков, поэтому работа четко систематизирована и делается в разумные сроки.  Мы успешно развиваемся и постоянно совершенствуем свои навыки, стараясь быть удобными и мобильными для Вас.     Мы относимся к своей работе с особой, трепетной любовью.

          Мы стараемся индивидуально для Вас. «От» и «до» - от первой встречи и до расстановки последних деталей в интерьере – для того, чтобы сделать Ваш дом уютней и теплей, а вашу жизнь - полной новых ярких моментов и свершений.       Это то, ради чего мы работаем.

    Услуги
    дизайн жилых интерьеров
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург
    Адрес
    197227 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9110142548 www.s-interior.ru

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