Студия интерьерного дизайна «SENSE» занимается разработкой интерьеров жилого и общественного назначения частично и под ключ.
Мы ценим свое время и время своих Заказчиков, поэтому работа четко систематизирована и делается в разумные сроки. Мы успешно развиваемся и постоянно совершенствуем свои навыки, стараясь быть удобными и мобильными для Вас. Мы относимся к своей работе с особой, трепетной любовью.
Мы стараемся индивидуально для Вас. «От» и «до» - от первой встречи и до расстановки последних деталей в интерьере – для того, чтобы сделать Ваш дом уютней и теплей, а вашу жизнь - полной новых ярких моментов и свершений. Это то, ради чего мы работаем.
- Услуги
- дизайн жилых интерьеров
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург
- Адрес
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197227 Санкт-Петербург
Россия
+7-9110142548 www.s-interior.ru