Студия интерьера Citek-Design основана в 2006 году

Желание сделать проект, сделать его хорошо и воплотить в жизнь, с таким намерением мы подходим к любому новому объекту. Наше понимание дизайна в интерьере, это соответствие решений которые мы принимаем при создании проекта, времени в котором мы живем. Интерьер должен быть актуальным, независимо от стиля в котором он сделан.