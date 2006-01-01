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Дизайнеры интерьера Cherkassy
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
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    • ДОМ НА БЕРЕГУ «ECOHOUSE», citek citek Гостиная в стиле минимализм
    ДОМ НА БЕРЕГУ «ECOHOUSE», citek citek Гостиная в стиле минимализм
    ДОМ НА БЕРЕГУ «ECOHOUSE», citek citek Гостиная в стиле минимализм
    +13
    ДОМ НА БЕРЕГУ «ECOHOUSE»

    Студия интерьера Citek-Design основана в 2006 году

    Желание сделать проект, сделать его хорошо и воплотить в жизнь, с таким намерением мы подходим к любому новому объекту. Наше понимание дизайна в интерьере, это соответствие решений которые мы принимаем при создании проекта, времени в котором мы живем. Интерьер должен быть актуальным, независимо от стиля в котором он сделан.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Украина, германия и Cherkassy
    Награды компании
    • 2008 г. Стал лауреатом VIII Всеукраинского фестиваля «Архитектура и дизайн»
    • 2009 г. Победитель Конкурса на лучший проект торгового помещения в номинации «Архитектурный проект».
    • 2012 г. Финалист международного конкурса «Pinwin» «Лучший ресторан, кафе, бар» 
    • 2013 г. Финалист международного конкурса «Pinwin» «Лучший ресторан, кафе, бар» 
    • 2014 г. Финалист международного конкурса «Интерьер года»
    • 2014 г. Победитель конкурса - UKRAINIAN DESIGN: THE VERY BEST OF, 2014
    Адрес
    ul. B. Vyshnevetskogo, 37
    18000 Cherkassy
    Украина
    +380-936725779 citek-design.com
    Законное владение

    407, 37 ul. B. Vyshnevetskogo 

    Cherkassy, 

    Ukraine 

    18000

    Отзыв

    Andrey Galych
    больше 4 лет назад
    Viktor Sergeich
    больше 4 лет назад
    Aleks Kovalenko
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 6
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