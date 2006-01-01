Студия интерьера Citek-Design основана в 2006 году
Желание сделать проект, сделать его хорошо и воплотить в жизнь, с таким намерением мы подходим к любому новому объекту. Наше понимание дизайна в интерьере, это соответствие решений которые мы принимаем при создании проекта, времени в котором мы живем. Интерьер должен быть актуальным, независимо от стиля в котором он сделан.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Украина, германия и Cherkassy
- Награды компании
- 2008 г. Стал лауреатом VIII Всеукраинского фестиваля «Архитектура и дизайн»
- 2009 г. Победитель Конкурса на лучший проект торгового помещения в номинации «Архитектурный проект».
- 2012 г. Финалист международного конкурса «Pinwin» «Лучший ресторан, кафе, бар»
- 2013 г. Финалист международного конкурса «Pinwin» «Лучший ресторан, кафе, бар»
- 2014 г. Финалист международного конкурса «Интерьер года»
- 2014 г. Победитель конкурса - UKRAINIAN DESIGN: THE VERY BEST OF, 2014
- Адрес
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ul. B. Vyshnevetskogo, 37
18000 Cherkassy
Украина
+380-936725779 citek-design.com
Законное владение
407, 37 ul. B. Vyshnevetskogo
Cherkassy,
Ukraine
18000