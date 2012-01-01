Здравствуйте! Нас зовут Наталья и Юлия. Мы занимаемся дизайном жилых и общественных интерьеров. Каждая из нас имеет два высших образования - в 2012 году мы защитили диплом по специальности "дизайн архитектурной среды" в МХПИ (второе высшее). Работали в разных организациях. Однажды поняв, что нашего опыта более чем достаточно для «сольной карьеры», мы решили объединиться и открыть свою дизайн студию. Нашей дружбе уже почти 10 лет, а опыту совместной работы почти 3 года.
Расценки на дизайн-проект, включающий в себя все необходимое, начинаются от 1000 рублей за 1 м2 и зависит от многих факторов (сложность задачи, метраж, стиль, сроки и т.д.). В такой полный проект входит абсолютно всё, начиная от замера помещения:
1. Замер помещения
2. Планировочное решение
3. Расстановка мебели
4. 3д-визуализация
5. Рабочие чертежи для строителей
6. Ведомость материалов и мебели
Услуга авторского надзора и комплектация оплачиваются отдельно.
Работаем исключительно по договору. Предоставляем рассрочку платежа.
С уважением,
Non Solo Design
Мы в Instagram: @nonsolodesign
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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109559 Москва
Россия
+7-9687484834 nonsolo-design.com