Здравствуйте! Нас зовут Наталья и Юлия. Мы занимаемся дизайном жилых и общественных интерьеров. Каждая из нас имеет два высших образования - в 2012 году мы защитили диплом по специальности "дизайн архитектурной среды" в МХПИ (второе высшее). Работали в разных организациях. Однажды поняв, что нашего опыта более чем достаточно для «сольной карьеры», мы решили объединиться и открыть свою дизайн студию. Нашей дружбе уже почти 10 лет, а опыту совместной работы почти 3 года.

Расценки на дизайн-проект, включающий в себя все необходимое, начинаются от 1000 рублей за 1 м2 и зависит от многих факторов (сложность задачи, метраж, стиль, сроки и т.д.). В такой полный проект входит абсолютно всё, начиная от замера помещения:

1. Замер помещения

2. Планировочное решение

3. Расстановка мебели

4. 3д-визуализация

5. Рабочие чертежи для строителей

6. Ведомость материалов и мебели

Услуга авторского надзора и комплектация оплачиваются отдельно.

Работаем исключительно по договору. Предоставляем рассрочку платежа.

С уважением,

Non Solo Design

Мы в Instagram: @nonsolodesign