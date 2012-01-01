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Non Solo Design
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн ванной комнаты, Non Solo Design Non Solo Design Ванная комнатаМебель для ванной Мрамор Белый
    Дизайн ванной комнаты, Non Solo Design Non Solo Design Эффект древесины
    Дизайн ванной комнаты, Non Solo Design Non Solo Design Янтарный / Золотой
    +1
    Дизайн ванной комнаты
    Эколофт. Спальня., Non Solo Design Non Solo Design Спальня в стиле лофт Дерево Черный
    Эколофт. Спальня., Non Solo Design Non Solo Design Спальня в стиле лофт Дерево Коричневый
    Эколофт. Спальня., Non Solo Design Non Solo Design Спальня в стиле лофт Кирпичи Белый
    +2
    Эколофт. Спальня.
    Кухня. ЖК "Куркино". , Non Solo Design Non Solo Design Встроенные кухни Пластик Бежевый
    Кухня. ЖК "Куркино". , Non Solo Design Non Solo Design
    Кухня. ЖК "Куркино".

    Здравствуйте! Нас зовут Наталья и Юлия. Мы занимаемся дизайном жилых и общественных интерьеров. Каждая из нас имеет два высших образования - в 2012 году мы защитили диплом по специальности "дизайн архитектурной среды" в МХПИ (второе высшее). Работали в разных организациях. Однажды поняв, что нашего опыта более чем достаточно для «сольной карьеры», мы решили объединиться и открыть свою дизайн студию. Нашей дружбе уже почти 10 лет, а опыту совместной работы почти 3 года.   

    Расценки на дизайн-проект, включающий в себя все необходимое, начинаются от 1000 рублей за 1 м2 и зависит от многих факторов (сложность задачи, метраж, стиль, сроки и т.д.). В такой полный проект входит абсолютно всё, начиная от замера помещения:

    1. Замер помещения

    2. Планировочное решение

    3. Расстановка мебели

    4. 3д-визуализация

    5. Рабочие чертежи для строителей

    6. Ведомость материалов и мебели    

    Услуга авторского надзора и комплектация оплачиваются отдельно.   

    Работаем исключительно по договору. Предоставляем рассрочку платежа.    

       

    С уважением,   

    Non Solo Design

    Мы в Instagram: @nonsolodesign

    Услуги
    • Замер помещения
    • Планировочное решение
    • 3д-визуализация
    • 3d-визуализация
    • визуализация
    • дизайн мебели
    • план расстановки мебели
    • рабочий проект
    • рабочие чертежи
    • коллажирование
    • коллажи
    • развертки
    • раскладка плитки
    • ведомость материалов
    • подбор материалов
    • авторский надзор
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    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    109559 Москва
    Россия
    +7-9687484834 nonsolo-design.com
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