Соединение профессиональных навыков и творческой мысли

Сфера нашей деятельности — профессиональное архитектурное проектирование и дизайн интерьеров, ведение строительства частных домов, мало и много этажных объектов, реконструкция, ремонт и отделка помещений. Наш многолетний опыт работы с объемом и пространством, материалами и предметами дизайна, позволяет не отвлекаться на поиск, а придумывать среду и образ будущего жилья. Мы предложим разные схемы построения вашего интерьера в подходящем для вас ценовом диапазоне: от самого высокого, до демократичного.