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GEDUEV ARCH BUREAU
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Квартира на Каменоостровском, GEDUEV ARCH BUREAU GEDUEV ARCH BUREAU Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира на Каменоостровском, GEDUEV ARCH BUREAU GEDUEV ARCH BUREAU Гардеробная в классическом стиле
    Квартира на Каменоостровском, GEDUEV ARCH BUREAU GEDUEV ARCH BUREAU Гардеробная в классическом стиле
    +38
    Квартира на Каменоостровском

    Соединение профессиональных навыков и творческой мысли

    Сфера нашей деятельности — профессиональное архитектурное проектирование и дизайн интерьеров,  ведение строительства частных домов, мало и много этажных объектов, реконструкция, ремонт и отделка помещений.  Наш многолетний опыт работы с объемом и пространством, материалами и предметами дизайна, позволяет не отвлекаться на поиск,  а придумывать среду и образ будущего жилья. Мы предложим разные схемы построения вашего интерьера в подходящем для вас ценовом диапазоне: от самого высокого, до демократичного.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    197110 Санкт-Петербург
    Россия
    geduev.com
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