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PROROOMS
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Комната для девочки, PROROOMS PROROOMS Детская комнатa в скандинавском стиле
    Комната для девочки, PROROOMS PROROOMS Детская комнатa в стиле минимализм
    Комната для девочки, PROROOMS PROROOMS Детская комнатa в стиле минимализм
    +3
    Комната для девочки
    Однокомнатная квартира для молодого человека, PROROOMS PROROOMS Лестницы
    Однокомнатная квартира для молодого человека, PROROOMS PROROOMS Встроенные кухни Синий
    Однокомнатная квартира для молодого человека, PROROOMS PROROOMS Гостиная в стиле минимализм
    +10
    Однокомнатная квартира для молодого человека
    Мини-лофт для байкера, PROROOMS PROROOMS Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Мини-лофт для байкера, PROROOMS PROROOMS Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Мини-лофт для байкера, PROROOMS PROROOMS Гостиные в эклектичном стиле
    +13
    Мини-лофт для байкера

    Я уверена в том, что любое пространство, даже самое маленькое, можно спланировать и оформить так, что в нем найдется место для любимой двуспальной кровати, для заслуженного немаленького чемодана, который вроде бы не нужен каждый день, но обязательно понадобится здесь и сейчас, место для хранения вина, и приготовления пасты кон фрутти ди маре, на запах которой так любят приходить ваши родные люди.

    Я помогу вам сделать суперудобный и практичный интерьер, при этом вы не будете тратить время и разбираться как не затянуть стройку на 2 года, на какой высоте должны быть выключатели и розетки от пола, как разместить кухню на 2 кв.м., чтобы поместилась даже посудомоечная машинка.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Планировочное решение
    • Консультации на этапе покупки квартиры
    • Консультации по планировкам
    • Полный дизайн-проект
    • Мини дизайн-проект
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Уланский пер, д.13, стр.4
    101000 Москва
    Россия
    +7-9175575905 www.mariarozhkova.ru
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