Я уверена в том, что любое пространство, даже самое маленькое, можно спланировать и оформить так, что в нем найдется место для любимой двуспальной кровати, для заслуженного немаленького чемодана, который вроде бы не нужен каждый день, но обязательно понадобится здесь и сейчас, место для хранения вина, и приготовления пасты кон фрутти ди маре, на запах которой так любят приходить ваши родные люди.

Я помогу вам сделать суперудобный и практичный интерьер, при этом вы не будете тратить время и разбираться как не затянуть стройку на 2 года, на какой высоте должны быть выключатели и розетки от пола, как разместить кухню на 2 кв.м., чтобы поместилась даже посудомоечная машинка.