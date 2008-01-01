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bakhmetiev.com
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Борисоглебский квартира, bakhmetiev.com bakhmetiev.com Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Борисоглебский квартира, bakhmetiev.com bakhmetiev.com Ванная комната в эклектичном стиле
    Борисоглебский квартира, bakhmetiev.com bakhmetiev.com Спальня в эклектичном стиле
    +19
    Борисоглебский квартира

    Область деятельности: 1.Дизайн архитектурной среды (гражданские здания, интерьеры, ландшафт, экстерьеры, фасады, выставочные залы, стенды) 2.Художник — живописец (масло, акварель, пастель, черно белая графика), член профессионального союза художников с 2008г. 3.Визуализатор — 3d max, V-Ray, Mental-Ray

    Награды компании
    • Конкурс архитектурного рисунка АрхиГрафика 2013,ArchiGraphicArts competition of architectural drawings 2013
    • Международный архитектурный конкурс «красивые деревянные дома 2013
    • PINWIN лучшая кухня 2012- финалист международного конкурса 
    • Free-lance Defile- АРХИТЕКТУРА 2012 — август — проект Яхт клуб МО» Ян­тарный бе­рег»
    • Free-lance Defile- АРХИТЕКТУРА 2013 — июнь — проект «Дом из кле­ено­го бру­са»
    • Кухни Питер – интерьер кухни 
    • DeisgnPortal.cz 
    • «IDEA! РЕСТОРАН» 
    • Interior design – evermotion 2010 
    • Конкурс на самый оригинальный проект деревянного дома из клееного профилированного бруса 2011
    • Показать все 10 награды
    Адрес
    Воротынская 2к1
    125466 Москва
    Россия
    +7-9032107630 bakhmetiev.com
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