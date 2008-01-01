Область деятельности: 1.Дизайн архитектурной среды (гражданские здания, интерьеры, ландшафт, экстерьеры, фасады, выставочные залы, стенды) 2.Художник — живописец (масло, акварель, пастель, черно белая графика), член профессионального союза художников с 2008г. 3.Визуализатор — 3d max, V-Ray, Mental-Ray
- Награды компании
- Конкурс архитектурного рисунка АрхиГрафика 2013,ArchiGraphicArts competition of architectural drawings 2013
- Международный архитектурный конкурс «красивые деревянные дома 2013
- PINWIN лучшая кухня 2012- финалист международного конкурса
- Free-lance Defile- АРХИТЕКТУРА 2012 — август — проект Яхт клуб МО» Янтарный берег»
- Free-lance Defile- АРХИТЕКТУРА 2013 — июнь — проект «Дом из клееного бруса»
- Кухни Питер – интерьер кухни
- DeisgnPortal.cz
- «IDEA! РЕСТОРАН»
- Interior design – evermotion 2010
- Конкурс на самый оригинальный проект деревянного дома из клееного профилированного бруса 2011
- Показать все 10 награды
- Адрес
-
Воротынская 2к1
125466 Москва
Россия
+7-9032107630 bakhmetiev.com