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New Retro
Мебель и аксессуары Москва
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    • Коллекция антикварных стульев «Новое ретро» , New Retro New Retro ГостинаяТабуреты и стулья Дерево
    Коллекция антикварных стульев «Новое ретро» , New Retro New Retro
    Коллекция антикварных стульев «Новое ретро»

    Студия New Retro — реставрационная мастерская, в которой винтажные и антикварные стулья превращаются в современную стильную мебель. Руководитель студии — дизайнер-реставратор Сергей Максименко, сочетающий в своих работах ретро-стиль и современные технологии работы с деревом. 

    Используя технику покрытия реставрированных стульев красками синтезированных, т.е. неприродных цветов, в студии добиваются необычного эффекта —классические формы старинной мебели приобретают яркий и стильный внешний вид за счет неординарной отделки. Помимо окраски в яркие тона, мастер обновляет обивку стульев и кресел, используя ткани с современными модными текстурами и принтами.

    Услуги
    • Продажа готовой реставрированной мебель
    • реставрация мебели заказчика в стиле новое ретро под заказ
    Регионы обслуживания
    Российская Федерация и Москва
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 6
    105120 Москва
    Россия
    new-retro.ru
    Законное владение

    Зеленоград, ул. Юности, д. 8, оф. 514

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