Студия New Retro — реставрационная мастерская, в которой винтажные и антикварные стулья превращаются в современную стильную мебель. Руководитель студии — дизайнер-реставратор Сергей Максименко, сочетающий в своих работах ретро-стиль и современные технологии работы с деревом.

Используя технику покрытия реставрированных стульев красками синтезированных, т.е. неприродных цветов, в студии добиваются необычного эффекта —классические формы старинной мебели приобретают яркий и стильный внешний вид за счет неординарной отделки. Помимо окраски в яркие тона, мастер обновляет обивку стульев и кресел, используя ткани с современными модными текстурами и принтами.