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Мастерская Дизайна
Дизайнеры интерьера 170004
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект квартиры с нестандартной планировкой 60кв.м, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Проект квартиры с нестандартной планировкой 60кв.м, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Проект квартиры с нестандартной планировкой 60кв.м, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    +11
    Проект квартиры с нестандартной планировкой 60кв.м
    Дизайн кухни 17 кв.м. в двух вариантах: современный и классика, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Дизайн кухни 17 кв.м. в двух вариантах: современный и классика, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Дизайн кухни 17 кв.м. в двух вариантах: современный и классика, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    +4
    Дизайн кухни 17 кв.м. в двух вариантах: современный и классика
    Благотворительный проект для детской больницы, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Благотворительный проект для детской больницы, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Благотворительный проект для детской больницы, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    +6
    Благотворительный проект для детской больницы
    Дизайн-проект квеста по ограблению банка, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Дизайн-проект квеста по ограблению банка, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Дизайн-проект квеста по ограблению банка, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    +5
    Дизайн-проект квеста по ограблению банка
    Дизайн-проект кухни 12 кВ.м с нестандартной планировкой, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Дизайн-проект кухни 12 кВ.м с нестандартной планировкой, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Дизайн-проект кухни 12 кВ.м с нестандартной планировкой, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    +11
    Дизайн-проект кухни 12 кВ.м с нестандартной планировкой
    Квартира 40кв.м, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Квартира 40кв.м, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    Квартира 40кв.м, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
    +23
    Квартира 40кв.м

    Мы занимаемся созданием дизайн-проектов интерьера абсолютно любых помещений. Результат нашей работы будет радовать Вас не один год. К каждому проекту мы относимся с максимальным вниманием и ответственностью. Мы работаем после 18-ти, в выходные и праздничные дни без наценки. Выезд на замер и три варианта расстановки мебели предоставляется совершенно бесплатно!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • визуализация проекта
    • чертежи
    • развёртки
    • спецификация материалов и мебели
    • консультация дизайнера
    • Подбор материалов и мебели
    • ремонт под ключ.
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    Регионы обслуживания
    170004
    Адрес
    Тверь 170004
    Россия
    +7-9066513475
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