Мы занимаемся созданием дизайн-проектов интерьера абсолютно любых помещений. Результат нашей работы будет радовать Вас не один год. К каждому проекту мы относимся с максимальным вниманием и ответственностью. Мы работаем после 18-ти, в выходные и праздничные дни без наценки. Выезд на замер и три варианта расстановки мебели предоставляется совершенно бесплатно!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- визуализация проекта
- чертежи
- развёртки
- спецификация материалов и мебели
- консультация дизайнера
- Подбор материалов и мебели
- ремонт под ключ.
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- Регионы обслуживания
- 170004
- Адрес
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Тверь 170004
Россия
+7-9066513475