Мы занимаемся созданием дизайн-проектов интерьера абсолютно любых помещений. Результат нашей работы будет радовать Вас не один год. К каждому проекту мы относимся с максимальным вниманием и ответственностью. Мы работаем после 18-ти, в выходные и праздничные дни без наценки. Выезд на замер и три варианта расстановки мебели предоставляется совершенно бесплатно!