ZE|WORKROOM studio| Московская студия архитектурного проектирования и дизайна интерьера.
Концепция создания студии родилась в 2008 году, и мы работаем над развитием наших идей по сегодняшний день. Основная задача, которую мы перед собой ставим - это реализация авторских проектов, основанных на буквальных пожеланиях заказчиков, переведенных нами на архитектурный язык. В проектах мы отталкиваемся от основ, заложенных архитекторами - новаторами прошлого века, благодаря чему реализуемые проекты остаются актуальными и комфортными многие годы. Наша задача - помочь преобразовать Ваши пожелания в качественный дизайн.
- Услуги
- Пректирование / Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Вся Россия, Европейский Союз и Москва
- Адрес
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105264 Москва
Россия
+7-9163656041 www.zeworkroom.com