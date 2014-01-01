ZE|WORKROOM studio| Московская студия архитектурного проектирования и дизайна интерьера.

Концепция создания студии родилась в 2008 году, и мы работаем над развитием наших идей по сегодняшний день. Основная задача, которую мы перед собой ставим - это реализация авторских проектов, основанных на буквальных пожеланиях заказчиков, переведенных нами на архитектурный язык. В проектах мы отталкиваемся от основ, заложенных архитекторами - новаторами прошлого века, благодаря чему реализуемые проекты остаются актуальными и комфортными многие годы. Наша задача - помочь преобразовать Ваши пожелания в качественный дизайн.