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ZE|Workroom studio
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio Гардеробная в скандинавском стиле
    Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio Спальня в скандинавском стиле
    Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio Спальня в скандинавском стиле
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    Спальня с прозрачной гардеробной

    ZE|WORKROOM studio| Московская студия архитектурного проектирования и дизайна интерьера.

    Концепция создания студии родилась в 2008 году, и мы работаем над развитием наших идей по сегодняшний день. Основная задача, которую мы перед собой ставим - это реализация авторских проектов, основанных на буквальных пожеланиях заказчиков, переведенных нами на архитектурный язык. В проектах мы отталкиваемся от основ, заложенных архитекторами - новаторами прошлого века, благодаря чему реализуемые проекты остаются актуальными и комфортными многие годы. Наша задача - помочь преобразовать Ваши пожелания в качественный дизайн.

    Услуги
    Пректирование / Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Вся Россия, Европейский Союз и Москва
    Адрес
    105264 Москва
    Россия
    +7-9163656041 www.zeworkroom.com

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