Мы - команда дизайнеров и архитекторов, Петербургское дизайн-бюро, комплексно решающее архитектурные и интерьерные задачи более 5 лет. За это время мы завершили уже более 70 проектов разной сложности в Петербурге и Москве. Наши проекты преимущественно выполнены в современном стиле с передовыми проектными решениями. Мы работаем для людей, понимающих ценность дизайна своей среды. Для людей, уважающих свое время и энергию.

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