Мы - команда дизайнеров и архитекторов, Петербургское дизайн-бюро, комплексно решающее архитектурные и интерьерные задачи более 5 лет. За это время мы завершили уже более 70 проектов разной сложности в Петербурге и Москве. Наши проекты преимущественно выполнены в современном стиле с передовыми проектными решениями. Мы работаем для людей, понимающих ценность дизайна своей среды. Для людей, уважающих свое время и энергию.
Вся информация о нас: http://taplink.cc/lines__design
- Услуги
- Визуализация интерьера
- Выбор мебели
- Дизайн лоджии
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн винного погреба
- Дизайн гардеробной
- Дизайн детской
- Дизайн детской спальни
- Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
- Дизайн и строительство мастерской
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн кухни
- Дизайн освещения
- Дизайн прихожей
- Домашний спортзал под ключ
- Консультация по цвету
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Ремонт квартиры в новостройке
- Ремонт кухни
- Комплектация интерьера
- Авторский надзор
- Реализация дизайн-проекта
- Дизайн и реализация интерьеров
- Дизайн спальни
- Дизайн гостиной
- Дизайн санузла
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- Россия
- Европа
- Адрес
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Каменностровский 26-28
197101 Санкт-Петербург
Россия
+7-9119264932 linesdesign.ru