Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
LINES
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 340 м2, LINES LINES
    Квартира 340 м2, LINES LINES
    Квартира 340 м2, LINES LINES
    +7
    Квартира 340 м2
    Квартира 90 м2, LINES LINES
    Квартира 90 м2, LINES LINES
    Квартира 90 м2, LINES LINES
    +6
    Квартира 90 м2
    Квартира 76 м2, LINES LINES
    Квартира 76 м2, LINES LINES
    Квартира 76 м2, LINES LINES
    +23
    Квартира 76 м2
    Квартира 110 м2, LINES LINES
    Квартира 110 м2, LINES LINES
    Квартира 110 м2, LINES LINES
    +7
    Квартира 110 м2
    Квартира 112 м2, LINES LINES
    Квартира 112 м2, LINES LINES
    Квартира 112 м2, LINES LINES
    +12
    Квартира 112 м2
    Квартира 53м2 в современном стиле , LINES LINES
    Квартира 53м2 в современном стиле , LINES LINES
    Квартира 53м2 в современном стиле , LINES LINES
    +27
    Квартира 53м2 в современном стиле

    Мы - команда дизайнеров и архитекторов, Петербургское дизайн-бюро, комплексно решающее архитектурные и интерьерные задачи более 5 лет. За это время мы завершили уже более 70 проектов разной сложности в Петербурге и Москве. Наши проекты преимущественно выполнены в современном стиле с передовыми проектными решениями. Мы работаем для людей, понимающих ценность дизайна своей среды. Для людей, уважающих свое время и энергию.

    Вся информация о нас: http://taplink.cc/lines__design 

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Выбор мебели
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн винного погреба
    • Дизайн гардеробной
    • Дизайн детской
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
    • Дизайн и строительство мастерской
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн кухни
    • Дизайн освещения
    • Дизайн прихожей
    • Домашний спортзал под ключ
    • Консультация по цвету
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Ремонт квартиры в новостройке
    • Ремонт кухни
    • Комплектация интерьера
    • Авторский надзор
    • Реализация дизайн-проекта
    • Дизайн и реализация интерьеров
    • Дизайн спальни
    • Дизайн гостиной
    • Дизайн санузла
    • Показать все 28 услуги
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Россия
    • Европа
    Адрес
    Каменностровский 26-28
    197101 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119264932 linesdesign.ru

    Отзыв

    Andrey Zapudnov
    Ребята молодые, креативные, амбициозные. А самое главное - адекватные!
    больше 3 лет назад
    Артем Алексеев
    Делали с ребятами проект дома и генплан участка! 100% реализовали мои пожелания, предложили много классных идей и не мало важно, сделали все в срок. Очень доволен, обязательно еще поработаем!
    больше 3 лет назад
      Add SEO element