LinkMebel - уникальный сервис, обеспечивающий заказчику прямой контакт с производителями и поставщиками мебели. Принцип "мебельной биржи" - это наиболее эффективный способ найти мебель онлайн напрямую от производителя без розничной наценки.
- Услуги
- Оказание услуг покупателям в подборе и приобретении мебели и сопутствующих услуг.
- Регионы обслуживания
- РФ
- Московская область, город Мытищи
- Адрес
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улица Лётная, строение 19, офис 467
141006 Московская Область, Город Мытищи
Россия
+7-4991103152 www.linkmebel.ru