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JUST WOOD
Столяры Краснодар
Обзор 19Проекты (19) 0Предложения (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Услуги

  • перголы
  • заборы
  • веранды
  • беседки
  • навесы
  • качели
  • столы
  • стулья
  • террасы
  • лестницы
  • фасады
  • дерево в интерьере

Проекты

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  • Стать Премиум
    • фасад планкен лиственница, JUST WOOD JUST WOOD
    фасад планкен лиственница, JUST WOOD JUST WOOD
    фасад планкен лиственница
    Забор импрегнированная сосна, JUST WOOD JUST WOOD
    Забор импрегнированная сосна, JUST WOOD JUST WOOD
    Забор импрегнированная сосна
    Пергола терраса, JUST WOOD JUST WOOD
    Пергола терраса, JUST WOOD JUST WOOD
    Пергола терраса, JUST WOOD JUST WOOD
    +1
    Пергола терраса
    Дерево в интерьере, JUST WOOD JUST WOOD
    Дерево в интерьере, JUST WOOD JUST WOOD
    Дерево в интерьере
    Забор, JUST WOOD JUST WOOD
    Забор, JUST WOOD JUST WOOD
    Забор, JUST WOOD JUST WOOD
    Забор
    Баня, JUST WOOD JUST WOOD
    Баня, JUST WOOD JUST WOOD
    Баня, JUST WOOD JUST WOOD
    Баня
    Показать все 19 проекты

    JUST WOOD мы производим и монтируем изделия из натуральной древесины. Кроме дерева в 

    дополнение используется так же бетон, металл, стекло. Основные работы это - перголы, заборы, веранды, беседки, навесы, качели, столы, стулья, террасы, лестницы, фасады,  дерево в интерьере ( декоративные перегородки, деревянные панели, декоративные потолки, стены и т.д.) Работаем с лучшими материалами и комплектующими, делаем эскизные проекты, на монтаже работают сотрудники с большим опытом. Качество и сроки превыше всего.

    Регионы обслуживания
    Краснодар Краснодарский край
    Адрес
    Морская 49
    350015 Краснодар
    Россия
    +7-9184580056 www.justwood.ru
    Законное владение

    Краснодар, ул. Морская, дом 49

    Отзыв

    Маргарита Малмыгина
    около 2 лет назад
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