JUST WOOD мы производим и монтируем изделия из натуральной древесины. Кроме дерева в

дополнение используется так же бетон, металл, стекло. Основные работы это - перголы, заборы, веранды, беседки, навесы, качели, столы, стулья, террасы, лестницы, фасады, дерево в интерьере ( декоративные перегородки, деревянные панели, декоративные потолки, стены и т.д.) Работаем с лучшими материалами и комплектующими, делаем эскизные проекты, на монтаже работают сотрудники с большим опытом. Качество и сроки превыше всего.