Проектирую авторские интерьеры с 2006г.
C 2012г. - в тор "100 лучших дизайнеров России" по версии экспертного совета INTERIA AWARDS.
Каждый новый проект для меня - это не просто планировка, эргономика, функционал. Это новая, уникальная история. История человека или семьи, основанная на мировоззрении, образе жизни, привычках, мечтах, внутренних критериях эстетики и комфорта. История, выраженная средствами интерьерного дизайна.
- Услуги
- Дизайн-проектирование
- авторский надзор
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Москва
- МО
- Тульская область
- Санкт-Петербург
- Адрес
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пр-т Вернадского, д.101, стр.1
119526 Москва
Россия
+7-9034218220 irinayakushina.com