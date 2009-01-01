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Irina Yakushina
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 18Проекты (18) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Жизнь в стиле LOFT, Irina Yakushina Irina Yakushina Гостиная в стиле лофт
    Жизнь в стиле LOFT, Irina Yakushina Irina Yakushina Гостиная в стиле лофт
    Жизнь в стиле LOFT, Irina Yakushina Irina Yakushina Кухня в стиле лофт
    +11
    Жизнь в стиле LOFT
    Шкатулка с секретом, Irina Yakushina Irina Yakushina Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Шкатулка с секретом, Irina Yakushina Irina Yakushina Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Шкатулка с секретом, Irina Yakushina Irina Yakushina Кухни в эклектичном стиле
    +19
    Шкатулка с секретом
    Завтрак на траве, Irina Yakushina Irina Yakushina Гостиные в эклектичном стиле
    Завтрак на траве, Irina Yakushina Irina Yakushina Гостиные в эклектичном стиле
    Завтрак на траве, Irina Yakushina Irina Yakushina Гостиная в скандинавском стиле
    +21
    Завтрак на траве
    Ванна под открытым небом, Irina Yakushina Irina Yakushina Ванная комната в тропическом стиле
    Ванна под открытым небом, Irina Yakushina Irina Yakushina Ванная комната в тропическом стиле
    Ванна под открытым небом, Irina Yakushina Irina Yakushina Ванная комната в тропическом стиле
    +5
    Ванна под открытым небом
    Интерьер с переменчивым настроением, Irina Yakushina Irina Yakushina Кухни в эклектичном стиле
    Интерьер с переменчивым настроением, Irina Yakushina Irina Yakushina Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер с переменчивым настроением, Irina Yakushina Irina Yakushina Гостиные в эклектичном стиле
    +19
    Интерьер с переменчивым настроением
    Оранжевое настроение, Irina Yakushina Irina Yakushina Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Оранжевое настроение, Irina Yakushina Irina Yakushina Кухня в стиле минимализм Оранжевый
    Оранжевое настроение, Irina Yakushina Irina Yakushina Кухня в стиле минимализм Оранжевый
    +10
    Оранжевое настроение
    Показать все 18 проекты

    Проектирую авторские интерьеры с 2006г.

    C 2012г. - в тор "100 лучших дизайнеров России" по версии экспертного совета INTERIA AWARDS.

    Каждый новый проект для меня - это не просто планировка, эргономика, функционал. Это новая, уникальная история. История человека или семьи, основанная на мировоззрении, образе жизни, привычках, мечтах, внутренних критериях эстетики и комфорта. История, выраженная средствами интерьерного дизайна.

    Услуги
    • Дизайн-проектирование
    • авторский надзор
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • МО
    • Тульская область
    • Санкт-Петербург
    Адрес
    пр-т Вернадского, д.101, стр.1
    119526 Москва
    Россия
    +7-9034218220 irinayakushina.com

    Отзыв

    olyamanukyan_dress
    Наше знакомство с Ириной и Владимиром состоялось во время участия в программе «Квартирный вопрос». Они были авторами проекта переделки нашей комнаты, что для нас оказалось большой удачей. «Квартирный вопрос», это все-таки лотерея, и мы до последнего момента не знали, каким будет результат. В итоге, комната получилась очень функциональной и удивительно красивой. Была продумана каждая деталь, учтены наши предпочтения и род занятий мои и мужа. Наши талантливые дизайнеры умудрились сделать из проходной комнаты, изолированную, сохранили функции гостиной, создали невероятно комфортное спальное и два удобных рабочих места, и организовали небольшую гардеробную. Понравилось все: цвет, элементы отделки, функциональные решения, стиль. После завершения ремонта комнаты мы сразу же заказали Ирине и Владимиру проект остальных помещений в квартире. Просили создать эргономичное пространство с нескучным интерьером. В процессе разработки проекта нам предлагались разные варианты, каждый был продуман до мелких деталей и визуализирован. Нас просто очаровала и вдохновила способность наших дизайнеров находить нестандартные решения и презентовать их неискушенным в дизайне заказчикам. Благодаря Ирине и Владимиру, обладающим исключительным вкусом и уникальными человеческими качествами, мы смогли выйти за рамки привычных стереотипов. Теперь наша квартира обрела свой стиль и характер и приводит в восторг всех наших друзей.
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2017
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