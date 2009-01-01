13 идей для террасы на любой вкус и кошелек

Терраса – это приятное дополнение к дому, место для отдыха и приема гостей. Самый популярный и желанный вариант – это терраса с бассейном, но она подходит для загородных домов, где больше места и возможностей для полета фантазии.

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