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Эконом
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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    • Фабрика "Эконом" изготавливает оригинальные кухни недорого на заказ в Санкт-Петербурге. Производим качественную кухонную мебель на итальянском высокоточном оборудовании как из натуральных материалов(камень, дерево, стекло), так и из экологичных материалов искусственного происхождения(кромка ПВХ, ДСП, искусственный камень). Применяем фурнитуру высочайшего качества производства Blum, Grass и других фирм.Встраиваем варочные поверхности, мойки, смесители из нержавеющей стали. За каждым заказом закрепляется персональный дизайнер, который выслушает все ваши пожелания.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Дальневосточный пр., д. 14, секция 3-13
    193230 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129038208 www.kuhninedorogo.spb.ru
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