Фабрика "Эконом" изготавливает оригинальные кухни недорого на заказ в Санкт-Петербурге. Производим качественную кухонную мебель на итальянском высокоточном оборудовании как из натуральных материалов(камень, дерево, стекло), так и из экологичных материалов искусственного происхождения(кромка ПВХ, ДСП, искусственный камень). Применяем фурнитуру высочайшего качества производства Blum, Grass и других фирм.Встраиваем варочные поверхности, мойки, смесители из нержавеющей стали. За каждым заказом закрепляется персональный дизайнер, который выслушает все ваши пожелания.