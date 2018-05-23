MASTER LIGHTING SYSTEM г. Санкт-Петербург.

Светотехника MASTER имеет музейное происхождение и широко используется в экспозициях и реставрационных мастерских Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской Галереи и многих других.

Благодаря наработанному техническому потенциалу, оборудование MASTER позволяет реализовывать самые требовательные светотехнические проекты.

Отдельно хочется отметить, что мы занимаемся кастомизацией своего оборудования, а так же разработкой новых оригинальных моделей для удовлетворения всех желаний и потребностей наших заказчиков.