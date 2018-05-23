MASTER LIGHTING SYSTEM г. Санкт-Петербург.
Светотехника MASTER имеет музейное происхождение и широко используется в экспозициях и реставрационных мастерских Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской Галереи и многих других.
Благодаря наработанному техническому потенциалу, оборудование MASTER позволяет реализовывать самые требовательные светотехнические проекты.
Отдельно хочется отметить, что мы занимаемся кастомизацией своего оборудования, а так же разработкой новых оригинальных моделей для удовлетворения всех желаний и потребностей наших заказчиков.
- Услуги
- Производство и поставка профессиональной светотехники
- проектирование
- кастомизация оборудования.
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация, СНГ и Москва
- Адрес
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117105 Москва
Россия
+7-4951084922 ms-1.ru
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28 А