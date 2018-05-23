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    • MASTER LIGHTING SYSTEM г. Санкт-Петербург. 

       Светотехника MASTER имеет музейное происхождение и широко используется в экспозициях и реставрационных мастерских Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской Галереи и многих других.

       Благодаря наработанному техническому потенциалу, оборудование MASTER позволяет реализовывать самые требовательные светотехнические проекты. 

    Отдельно хочется отметить, что мы занимаемся кастомизацией своего оборудования, а так же разработкой новых оригинальных моделей для удовлетворения всех желаний и потребностей наших заказчиков.

    Услуги
    • Производство и поставка профессиональной светотехники
    • проектирование
    • кастомизация оборудования.
    Регионы обслуживания
    Российская Федерация, СНГ и Москва
    Адрес
    117105 Москва
    Россия
    +7-4951084922 ms-1.ru
    Законное владение

    117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28 А

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