СК-Компани предоставляет полный спектр услуг и работ по реализации проектов освещения, начиная от разработки дизайна и заканчивая выполнением проекта «под ключ».
Специалисты нашей компании осуществляют проектные и монтажные работы по украшению, учитывая архитектурные особенности зданий, используют только современные технологии и качественные материалы. Профессионализм и большой практический опыт наших сотрудников позволяют реализовывать сложные проекты на самом высоком уровне.
- Регионы обслуживания
- Вся Россия и Москва
- Адрес
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Рябиновя 53
121471 Москва
Россия
+7-4957879441 www.sk-magazin.ru/about-us