СК-Компани предоставляет полный спектр услуг и работ по реализации проектов освещения, начиная от разработки дизайна и заканчивая выполнением проекта «под ключ».

Специалисты нашей компании осуществляют проектные и монтажные работы по украшению, учитывая архитектурные особенности зданий, используют только современные технологии и качественные материалы. Профессионализм и большой практический опыт наших сотрудников позволяют реализовывать сложные проекты на самом высоком уровне.