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СК-компани
Дизайнеры по свету Москва
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    • СК-Компани предоставляет полный спектр услуг и работ по реализации проектов освещения, начиная от разработки дизайна и заканчивая выполнением проекта «под ключ». 

    Специалисты нашей компании осуществляют проектные и монтажные работы по украшению, учитывая архитектурные особенности зданий, используют только современные технологии и качественные материалы. Профессионализм и большой практический опыт наших сотрудников позволяют реализовывать сложные проекты на самом высоком уровне.

    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Москва
    Адрес
    Рябиновя 53
    121471 Москва
    Россия
    +7-4957879441 www.sk-magazin.ru/about-us

    Отзыв

    Secret Soul
    около 4 лет назад
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