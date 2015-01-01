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GMG-3-ART
Мебель и аксессуары Химки
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Проекты

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    • Проектирование и изготовление мебели в загородных домах, GMG-3-ART GMG-3-ART Комната для спорта
    Проектирование и изготовление мебели в загородных домах, GMG-3-ART GMG-3-ART Винный погреб
    Проектирование и изготовление мебели в загородных домах, GMG-3-ART GMG-3-ART Балкон, веранда и террасаМебель
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    Проектирование и изготовление мебели в загородных домах
    Кабинеты, библиотеки, GMG-3-ART GMG-3-ART Рабочий кабинет Шкафы и полки
    Кабинеты, библиотеки, GMG-3-ART GMG-3-ART Рабочий кабинет Шкафы и полки
    Кабинеты, библиотеки, GMG-3-ART GMG-3-ART Рабочий кабинет Письменные столы
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    Кабинеты, библиотеки

    Разработаю для
    вас уникальный проект мебели или мебельной группы. Если у вас уже есть проект (эскиз, чертежи) и вы не можете принять решение - где заказать мебель, сколько это стоит и т.д. - обращайтесь ко мне за консультацией. Консультация онлайн 500 р/час. Выездная консультация - 1500 руб.

    С моей помощью вы сможете сэкономить деньги, время, силы и нервы, потраченные при заказе и изготовлении мебели.

    Вам будет легко принимать важные решения. Вы получите простые ответы на вечно мучающие вопросы – какая мебель? где заказать? сколько это стоит? не обманывают ли меня?

    Заказав услугу «Дизайн-проект мебели», вы сможете:

    §  воплотить свою мечту в жизнь!

    §  сократить расходы на изготовление мебели.

    §  сэкономить свое время, силы и нервы.

    Заказав дизайн проект, вы избавите себя от:

    §  бесконечных переговоров с менеджерами в каждой мебельной фирме, куда вы будете обращаться,

    §  выбора из множества мебельных фирм того изготовителя, который вас устроит по цене/качеству, срокам и т.д.,

    §  долгих переговоров с производством, в процессе перерасчетов при внесении изменения в рабочие чертежи (если возникнет необходимость в изменениях).

    Заказав дизайн-проект, вы:

    §  экономите свое время и деньги,

    §  не будете вникать во все тонкости производства, транспортировки и монтажа.

    И самое главное преимущество – это независимость дизайнера-проектировщика мебели от изготовителя. Заказав услугу у независимого проектировщика, вы можете быть уверены, что цена на изготовление мебели будет реальной, а не завышенной, т.к. менеджеры мебельных фирм сориентированы на увеличение цены заказа, за счет избыточных конструктивных и дизайнерских решений.

    Порядок работы:

    §  Подготовка исходных данных для проектирования. Делаем вместе. От вас желательно узнать планируемый размер бюджета на изготовление мебели. Хорошо, если будет дизайн-проект интерьера, план-помещения и пр.

    §  Отрисовка эскиза от руки (3 варианта максимум).

    §  Изготовление 3D визуализации мебели (на белом фоне или в интерьере) и габаритных чертежей.

    §  Разработка Технического проекта (чертежи в инженерной программе со всеми необходимыми размерами, видами и разрезами).

    §  Выбор изготовителя мебели. Вы даете готовый проект в несколько мебельных фирм (хоть в 20, хоть в 50), и они делают расчет цены. Затем принимаете решение. Моя помощь и консультации (онлайн) входят в стоимость услуги «Эскизный проект+Технический проект».

    §  Согласование рабочих чертежей изготовителя. Это желательно сделать для подстраховки, чтобы мебель была изготовлена в точном соответствии с проектом.

    §  Авторский надзор за изготовлением и монтажом.

    §  Радуетесь новой мебели.

    Для вашего удобства многие этапы можно выполнять он-лайн.

    Я дизайнер и инженер с большим опытом работы. Закончил МАИ, работал 8 лет конструктором в КБ. Обучался живописи, рисунку, дизайну и композиции мебели у преподавателя МГХПА им. С. Г. Строганова. Работал 6 лет в мебельном производстве и в сфере дизайна мебели и интерьера (дизайн и конструирование элитной мебели).

    Услуги
    Дизайн и проектирование мебели
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    141400 Химки
    Россия
    +7-9777365578
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