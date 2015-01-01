Разработаю для

вас уникальный проект мебели или мебельной группы. Если у вас уже есть проект (эскиз, чертежи) и вы не можете принять решение - где заказать мебель, сколько это стоит и т.д. - обращайтесь ко мне за консультацией. Консультация онлайн 500 р/час. Выездная консультация - 1500 руб.

С моей помощью вы сможете сэкономить деньги, время, силы и нервы, потраченные при заказе и изготовлении мебели.

Вам будет легко принимать важные решения. Вы получите простые ответы на вечно мучающие вопросы – какая мебель? где заказать? сколько это стоит? не обманывают ли меня?

Заказав услугу «Дизайн-проект мебели», вы сможете:

§ воплотить свою мечту в жизнь!

§ сократить расходы на изготовление мебели.

§ сэкономить свое время, силы и нервы.

Заказав дизайн проект, вы избавите себя от:

§ бесконечных переговоров с менеджерами в каждой мебельной фирме, куда вы будете обращаться,

§ выбора из множества мебельных фирм того изготовителя, который вас устроит по цене/качеству, срокам и т.д.,

§ долгих переговоров с производством, в процессе перерасчетов при внесении изменения в рабочие чертежи (если возникнет необходимость в изменениях).

Заказав дизайн-проект, вы:

§ экономите свое время и деньги,

§ не будете вникать во все тонкости производства, транспортировки и монтажа.

И самое главное преимущество – это независимость дизайнера-проектировщика мебели от изготовителя. Заказав услугу у независимого проектировщика, вы можете быть уверены, что цена на изготовление мебели будет реальной, а не завышенной, т.к. менеджеры мебельных фирм сориентированы на увеличение цены заказа, за счет избыточных конструктивных и дизайнерских решений.

Порядок работы:

§ Подготовка исходных данных для проектирования. Делаем вместе. От вас желательно узнать планируемый размер бюджета на изготовление мебели. Хорошо, если будет дизайн-проект интерьера, план-помещения и пр.

§ Отрисовка эскиза от руки (3 варианта максимум).

§ Изготовление 3D визуализации мебели (на белом фоне или в интерьере) и габаритных чертежей.

§ Разработка Технического проекта (чертежи в инженерной программе со всеми необходимыми размерами, видами и разрезами).

§ Выбор изготовителя мебели. Вы даете готовый проект в несколько мебельных фирм (хоть в 20, хоть в 50), и они делают расчет цены. Затем принимаете решение. Моя помощь и консультации (онлайн) входят в стоимость услуги «Эскизный проект+Технический проект».

§ Согласование рабочих чертежей изготовителя. Это желательно сделать для подстраховки, чтобы мебель была изготовлена в точном соответствии с проектом.

§ Авторский надзор за изготовлением и монтажом.

§ Радуетесь новой мебели.

Для вашего удобства многие этапы можно выполнять он-лайн.

Я дизайнер и инженер с большим опытом работы. Закончил МАИ, работал 8 лет конструктором в КБ. Обучался живописи, рисунку, дизайну и композиции мебели у преподавателя МГХПА им. С. Г. Строганова. Работал 6 лет в мебельном производстве и в сфере дизайна мебели и интерьера (дизайн и конструирование элитной мебели).