Разработаю для
вас уникальный проект мебели или мебельной группы. Если у вас уже есть проект (эскиз, чертежи) и вы не можете принять решение - где заказать мебель, сколько это стоит и т.д. - обращайтесь ко мне за консультацией. Консультация онлайн 500 р/час. Выездная консультация - 1500 руб.
С моей помощью вы сможете сэкономить деньги, время, силы и нервы, потраченные при заказе и изготовлении мебели.
Вам будет легко принимать важные решения. Вы получите простые ответы на вечно мучающие вопросы – какая мебель? где заказать? сколько это стоит? не обманывают ли меня?
Заказав услугу «Дизайн-проект мебели», вы сможете:
§ воплотить свою мечту в жизнь!
§ сократить расходы на изготовление мебели.
§ сэкономить свое время, силы и нервы.
Заказав дизайн проект, вы избавите себя от:
§ бесконечных переговоров с менеджерами в каждой мебельной фирме, куда вы будете обращаться,
§ выбора из множества мебельных фирм того изготовителя, который вас устроит по цене/качеству, срокам и т.д.,
§ долгих переговоров с производством, в процессе перерасчетов при внесении изменения в рабочие чертежи (если возникнет необходимость в изменениях).
Заказав дизайн-проект, вы:
§ экономите свое время и деньги,
§ не будете вникать во все тонкости производства, транспортировки и монтажа.
И самое главное преимущество – это независимость дизайнера-проектировщика мебели от изготовителя. Заказав услугу у независимого проектировщика, вы можете быть уверены, что цена на изготовление мебели будет реальной, а не завышенной, т.к. менеджеры мебельных фирм сориентированы на увеличение цены заказа, за счет избыточных конструктивных и дизайнерских решений.
Порядок работы:
§ Подготовка исходных данных для проектирования. Делаем вместе. От вас желательно узнать планируемый размер бюджета на изготовление мебели. Хорошо, если будет дизайн-проект интерьера, план-помещения и пр.
§ Отрисовка эскиза от руки (3 варианта максимум).
§ Изготовление 3D визуализации мебели (на белом фоне или в интерьере) и габаритных чертежей.
§ Разработка Технического проекта (чертежи в инженерной программе со всеми необходимыми размерами, видами и разрезами).
§ Выбор изготовителя мебели. Вы даете готовый проект в несколько мебельных фирм (хоть в 20, хоть в 50), и они делают расчет цены. Затем принимаете решение. Моя помощь и консультации (онлайн) входят в стоимость услуги «Эскизный проект+Технический проект».
§ Согласование рабочих чертежей изготовителя. Это желательно сделать для подстраховки, чтобы мебель была изготовлена в точном соответствии с проектом.
§ Авторский надзор за изготовлением и монтажом.
§ Радуетесь новой мебели.
Для вашего удобства многие этапы можно выполнять он-лайн.
Я дизайнер и инженер с большим опытом работы. Закончил МАИ, работал 8 лет конструктором в КБ. Обучался живописи, рисунку, дизайну и композиции мебели у преподавателя МГХПА им. С. Г. Строганова. Работал 6 лет в мебельном производстве и в сфере дизайна мебели и интерьера (дизайн и конструирование элитной мебели).
- Услуги
- Дизайн и проектирование мебели
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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141400 Химки
Россия
+7-9777365578