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Дизайн студия интерьера <q>Relief</q>
Дизайнеры интерьера Петрозаводск
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Проекты

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    • Дизайн кухни-гостиной, Дизайн студия интерьера "Relief" Дизайн студия интерьера 'Relief' Гостиная в классическом стиле
    Дизайн кухни-гостиной, Дизайн студия интерьера "Relief" Дизайн студия интерьера 'Relief' Гостиная в классическом стиле
    Дизайн кухни-гостиной, Дизайн студия интерьера "Relief" Дизайн студия интерьера 'Relief' Гостиная в классическом стиле
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    Дизайн кухни-гостиной

    Дизайн-студия интерьера и экстерьера «Relief» — это молодая креативная и целеустремленная команда дизайнеров, которая поможет осуществить любые Ваши мечты в реальность.

    Начиная от создания собственных декор-предметов до создания полноценного дизайн-проекта любого помещения. Наша команда всегда стремится к самосовершенствованию, поэтому мы предлагаем новейшие направления в дизайне, но и не забываем про хорошие традиции в стилях.

    Мы окажем бесплатную консультацию, поможем в выборе материалов, доведем проект без доплат. Мы ценим и дорожим нашей репутацией, поэтому клиент ВСЕГДА прав и мы легко адаптируемся под его пожелания. Наша студия работает с любыми объемами работ, от 1 квадратного метра и выше.

    Ждем Вас в нашей студии!

    С наилучшими пожеланиями, коллектив студии «Relief»

    Услуги
    • Разработка дизайн проектов интерьера
    • декорирование помещений
    • предметов
    • консультирование
    • подбор материалов под готовый дизай
    Регионы обслуживания
    Россия и Петрозаводск
    Адрес
    ул. Андропова, д. 15, 301 фис
    185035 Петрозаводск
    Россия
    +7-9114001379 risptz.ru

    Отзыв

    Мария Ариас
    Современно, очень сильно и профессионально
    9 месяцев назад
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