Дизайн-студия интерьера и экстерьера «Relief» — это молодая креативная и целеустремленная команда дизайнеров, которая поможет осуществить любые Ваши мечты в реальность.
Начиная от создания собственных декор-предметов до создания полноценного дизайн-проекта любого помещения. Наша команда всегда стремится к самосовершенствованию, поэтому мы предлагаем новейшие направления в дизайне, но и не забываем про хорошие традиции в стилях.
Мы окажем бесплатную консультацию, поможем в выборе материалов, доведем проект без доплат. Мы ценим и дорожим нашей репутацией, поэтому клиент ВСЕГДА прав и мы легко адаптируемся под его пожелания. Наша студия работает с любыми объемами работ, от 1 квадратного метра и выше.
Ждем Вас в нашей студии!
С наилучшими пожеланиями, коллектив студии «Relief»
- Услуги
- Разработка дизайн проектов интерьера
- декорирование помещений
- предметов
- консультирование
- подбор материалов под готовый дизай
- Регионы обслуживания
- Россия и Петрозаводск
- Адрес
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ул. Андропова, д. 15, 301 фис
185035 Петрозаводск
Россия
+7-9114001379 risptz.ru