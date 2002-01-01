Pergamin.ru - изготовитель битумных строительных материалов. Работает с 2002 года. В наличии мастики битумные (гидроизоляционные, кровельные, резиновые), герметик бутилкаучуковый, праймеры битумные, гидроизол, битумы нефтяные строительные, пергамин, а также теплоносители. Полный перечень продукции Вы можете найти на сайте Pergamin.ru. Производство расположено в Подмосковье (деревня Талицы). Доставка строительных материалов осуществляется по всей России. Возможен наличный и безналичный расчет.