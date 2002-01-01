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Pergamin.ru
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    • Pergamin.ru - изготовитель битумных строительных материалов. Работает с 2002 года. В наличии мастики битумные (гидроизоляционные, кровельные, резиновые), герметик бутилкаучуковый, праймеры битумные, гидроизол, битумы нефтяные строительные, пергамин, а также теплоносители. Полный перечень продукции Вы можете найти на сайте Pergamin.ru. Производство расположено в Подмосковье (деревня Талицы). Доставка строительных материалов осуществляется по всей России. Возможен наличный и безналичный расчет.

    Регионы обслуживания
    Пушкино
    Адрес
    Пушкинский р-н, д. Талицы
    141273 Пушкино
    Россия
    +7-9057648838 pergamin.ru

    Отзыв

    Игорь молодцов
    почти 4 года назад
    Игорь Молоток
    Производят битумные мастики и другие стройматериалы по выгодным ценам. Делают быстро и качественно.
    около 4 лет назад
    Сергей Сипягин
    В магазине Pergamin на постоянной основе делаем заказы битумных смесей, мастики и гермабутила - никогда не подводили ни со сроками доставки, ни с количеством необходимого сырья. Хорошее качество продукции + цены ниже чем у других.
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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