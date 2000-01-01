Здравствуйте! Пишу отзыв о работе студии дизайна интерьера Инт Стайл. Мы с моим мужем купили квартиру без отделки со свободной планировкой. Сами думали что там придумать и как создать вообще общее пространство по всей квартире. У нас было очень много идей по стилю и мы хотели неоклассику или современную классику, а муж хотел современную гостиную, но классическую спальню, в общем, мы поняли, что нам надо обратиться к дизайнерам интерьеров. Стали обзванивать друзей и знакомых. Нам посоветовали инт стайл. Сказали, что очень хорошие архитекторы дизайнры. Мы позвонили, очереди не было, встретились, нам сразу вс понравилось. Это очень адекватные и внимательные специалисты. Во первых, мы бы так ни когда сами не придумали, а во вторых, сотрудники инстайл очень бережно отнеслись ко всем нашим пожеланиям, сделали так круто, что мы с мужем в квартиру приходим и удовольстви каждый раз получаем. До сих пор, уже прошел ремонт, вспоминаем добрым словом Владимира и всех остальных. Спасибо вам!
Мы обратились в студию InStlyle весной 2021 года. Наш объект — небольшая (чуть меньше 40м) однушка в ЖК «Петровский Парк» в стадии «бетонная коробка».
Начнем с общения. Наш дизайнер Марина общалась….
- «Как будут сочетаться? Да никак не будут сочетаться!»
- «Сейчас драфт, все будет готово на финальных чертежах!»
- «-Это не стильно!
- Но мы хотим так…
- Так никто не делает, это же не красиво!»
О самой работе расскажем по этапам.
1 этап. Планировка:
Марина предложила нам 3 варианта:
1-й — не соответствовал ТЗ (хотели сепарировать все помещения, а в этом варианте получалась студия)
2-й — тоже не соответствовал ТЗ: мы сразу сказали, что обязательно хотим небольшую гардеробную
3-й — не соответствовал законности. М предложила убрать балкон и сделать его частью комнаты, что КАТЕГОРИЧЕСКИ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. Ну то есть, мы не знали этого, а потому аккуратно спрашивали, норм ли это. Она уклончиво отвечала, что если никто не увидит — норм. Только вот на самом деле это совершенно не норм и может стоить всего ремонта.
Четвертый вариант был придуман нами «на коленке» (в паверпоинте с учетом всех размеров). Марина сказала нам, что будет тесно, плохо и так никто не делает. Но мы настояли. Забегая вперёд — уже живем в квартире по НАШЕЙ планировке и чувствуем себя прекрасно.
То есть она принесла 3 варианта видения, 2 из которых не соответствовали нашему ТЗ, а третий — законам РФ. И сделала по-нашему. За это мы заплатили 30 000 рублей.
2 этап. Основные работы и визуализации:
Она просто НИКОГДА (то есть прям ни разу) не писала первой. То есть Марина говорила «Нам нужна неделя, во вторник покажем». Вечером вторника мы спрашиваем, когда можно посмотреть, на что она отвечала или «Еще пару дней» или «Давайте завтра»
Под «давайте завтра» скрывался лютый драфт, сделанный на коленке. Ну то есть мы должны были смотреть 3Д визуализацию спальни, а она приносила развертку и силуэтами мебели, по которой трудно составить мнение.
Отсюда — задержки по срокам, который был в договоре.
3 этап. Дизайн-проект:
В чертежах в некоторых местах текст наезжал на текст, линии по светильникам шли непонятно в какую из клавиш
На развертке розетка в одном месте, а на схеме — на пару метров в другую сторону
ПЕРЕНОС ЭЛЕКТРОЩИТКА. Это вообще отдельная история
Сначала она на схеме просто забыла про него и повесила на его место огромное зеркало. Если бы мы не заметили этого сами, она бы про него и не вспомнила. Но мы заметили. И она предложила оставить зеркало, но перенести щиток на другую схему. При том сначала так, что пришлось бы надстраивать невероятный ад, плюс это не совсем легкая и законная процедура.
ПО СМЕТЕ — чтобы вписаться в ту сумму, которую мы озвучили, М поступила хитро. Половину вещей поставила в формате «под заказ» и поставила рандомную цифру «по опыту» (или вообще «0»). То есть нет единой структуры, а у нас — понимания по финальной стоимости.
Также в смете по ходу ремонта мы не находили светильников в потолке. Не увидели ссылки на розетки, которые мы попросили поставить альтернативой.
Диван и тот под заказ, потому что нетипичного рзамера… да, в тот же день за 15 минут мы нашли ЦЕЛЫЙ САЙТ с диванами нашего «нетипичного размера».
Итого, за это все мы заплатили 150 тысяч. Мы надеялись, что хотя бы сам дизайн-проект сделан хорошо, но сюрпризы начались сразу по прибытии бригады.
1. Марина НЕ УЧЛА огромный кусок монолита на потолке. То есть на дизайн-проекте его нет. Вообще. А в реальности он есть. И как с ним быть — мы разбирались уже смостоятельно.
2. Марина ошиблась в расчетах на 10 см. В условиях небольшой квартиры это оказался очень крупный косяк.
3. Двери, указанные Мариной, не совпадают с оригинальным по размерам, цене и срокам доставке. По цене, на секундочку, не совпадают в ДВА раза.
4. Марина внесла в проект несуществующие краски. Как так? Номер краски существует, но по факту относится к другому оттенку, который отличается и от указанного на визуализации, и от указанного в смете. Узнали мы это в тот момент, когда пришли в квартиру и вместо чисто белых стен нашли стены с лавандовым отливом. Бежевый оттенок превратился в нечто пудровое. В итоге нам пришлось тратиться ещё и на то, чтобы хотя бы перекрыть потолок другой краской, поскольку на контрасте с белым натяжным гипсовый лавандовый короб на кухне смотрелся просто ужасно.
5. Марина поставила в смету ссылку на полотенцесушитель с вилкой (нам нужен был с электровыводом, что оговаривалось с ней заранее).
6. Марина поместила в смету стеклянную шторку для ванной и указала ее размеры. Когда эта шторка пришла, она оказалась примерно на 20см уже, что не позволяет использовать тропический душ: все оказывается на полу. Кому тратиться на замену шторки? Очевидно, не Марине.
7. Указанной Мариной люстры для гостиной не существует в природе — количество лампочек не совпадает.
8. Посудомоечную машину Марина поставила под плиту. О том, что так делать нельзя, нас никто не предупредил — мы узнали это уже в салоне кухонь и были вынуждены менять схему кухни.
9. Цифры для предметов на заказ Марина брала с потолка. Скажем, стоимость кухни по ее данным должна была составить у «Кухонь Беларуси» 180.000, по факту же она составила более 300.000
10. Винный шкаф оказался не тем, что был на визуализации. В реальности он выглядел так, будто его забрали из кафе на побережье Анапы.
11. Краски было посчитано в два раза меньше, чем потребовалось по факту. И это, опять же, дополнительные траты.
Общий вердикт? Отвратительно! Если вы хотите заплатить 150.000+ за сорванные сроки, ошибки с спецификациях с материалами и мебелью, а так же банальное незнание законов РФ и стандартов БТИ — вам сюда.
С удовольствием пишу этот отзыв о студии Интстайл. Это наш третий ремонт, но первый с дизайнером. Квартиру купили в ЖК "Лица". Наша семья достаточно требовательная и как клиенты дизайнерской студии, и как клиенты строительной компании. Сначала была мысль заказать все под ключ, и дизайн и ремонт, но потом убедились, что специализация важна. Дизайнеры должны заниматься только дизайном. Так же для нас было важно, что бы у нас был один дизайнер, один человек с которым ведутся все переговоры. Нашли студию Интстайл, очень понравился профессионализм и что они живут дизайном интерьера, а точнее своими проектами. В договоре от студии есть количество правок 3 д, но наш дизайнер правила до победного, потому что к проекту относятся очень заботливо. Ремонт сделали успешно, все в порядке, перепланировку узаконили. Живем с удовольствием, гостей принимаем и слушаем только комплименты нашему новому интерьеру.
Дата проекта: Октябрь 2020