Компания "Ардения" занимается благоустройством территории, ландшафтным проектированием и строительством, продажей растений, садового инвентаря , садово- парковой техники, также оказанием услуг по сервису в сфере озеленения. Наша особенность -это индивидуальный подход к каждому клиенту
- Услуги
- Автополив
- освещение
- поставка растений
- устройство и обслуживание зеленых насаждений
- Регионы обслуживания
- Ростов на Дону
- Адрес
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Ростов На Дону
344015 Ростов На Дону
Россия
+7-9281348780
Законное владение
г. Ростов-на-дону. ул. 339 стрелковая дивизия 17/2.