Компания "Ардения" занимается благоустройством территории, ландшафтным проектированием и строительством, продажей растений, садового инвентаря , садово- парковой техники, также оказанием услуг по сервису в сфере озеленения. Наша особенность -это индивидуальный подход к каждому клиенту