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Ардения
Ландшафтные архитекторы Ростов На Дону
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    • Компания "Ардения" занимается благоустройством территории, ландшафтным проектированием и строительством, продажей растений, садового инвентаря , садово- парковой техники, также оказанием услуг по сервису в сфере озеленения. Наша особенность -это индивидуальный подход к каждому клиенту

    Услуги
    • Автополив
    • освещение
    • поставка растений
    • устройство и обслуживание зеленых насаждений
    Регионы обслуживания
    Ростов на Дону
    Адрес
    Ростов На Дону
    344015 Ростов На Дону
    Россия
    +7-9281348780
    Законное владение

    г. Ростов-на-дону. ул. 339 стрелковая дивизия 17/2.

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