ДИЗАЙН-СТУДИЯ ПРИВИЛЕГИЯ – ЭТО СТИЛЬ

Наша концепция – абсолютный стиль во всем. Уже 15 лет мы создаем смелые и нестандартные решения в интерьере. Воплощаем креативную идею, находим гармоничный баланс в истории стилей и современных тенденциях. Высокие стандарты исполнения и качественные бренды мирового уровня позволяют нам создать интерьер вне времени, виртуозно заканчивающийся декорированием. Елена Коновалова – ведущий дизайнер и учредитель студии - дипломированный специалист в дизайне интерьера и реставрации антиквариата. Настоящий успех компании – это результат многолетнего упорного труда, умения организовать и реализовать строительный процесс и утонченный художественный вкус, способность найти баланс между комфортом и роскошью.