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Privilege Design
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design Гостиная в классическом стиле
    Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design Рабочий кабинет в классическом стиле
    Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design Сад в классическом стиле
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    Дом в Песочном

    ДИЗАЙН-СТУДИЯ ПРИВИЛЕГИЯ – ЭТО СТИЛЬ

    Наша концепция – абсолютный стиль во всем. Уже 15 лет мы создаем смелые и нестандартные решения в интерьере. Воплощаем креативную идею, находим гармоничный баланс в истории стилей и современных тенденциях. Высокие стандарты исполнения и качественные бренды мирового уровня позволяют нам создать интерьер вне времени, виртуозно заканчивающийся декорированием. Елена Коновалова – ведущий дизайнер и учредитель студии - дипломированный специалист в дизайне интерьера и реставрации антиквариата. Настоящий успех компании – это результат многолетнего упорного труда, умения организовать и реализовать строительный процесс и утонченный художественный вкус, способность найти баланс между комфортом и роскошью.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    191186 Санкт-Петербург
    Россия
    www.privilege.spb.ru

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