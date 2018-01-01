Меня зовут Богданов Денис, я технический директор ООО «Евроставни». Мы производим и устанавливаем евроставни – внешние ставни жалюзийного типа с поворотными ламелями. Любой формы и цвета, возможно выполнение«под дерево». Единственное производство в России, которое предлагает подобные европейские технологии, качество и стиль. Класс защиты Р2 – защита от взлома, шума, солнца и посторонних взглядов.

Также в ассортименте москитные системы рулонного и магнитного типа на окна и двери. Доставка, установка.

Работаю в проекте с самого его запуска. Прошел обучение на заводах компании Alumil и лично привез из Европы технологию производства. Досконально знаю специфику производства и обработки алюминиевого профиля и ламелей, особенности сплавов, сварку и восстановление профилей, установку систем. Лично курирую каждый проект, отвечая за качество продукции и установки евроставней и москитных систем.

Обращайтесь! С удовольствием отвечу на ваши вопросы по указанному телефону!