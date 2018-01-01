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Евроставни, ООО
Строительные материалы Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Красота в деталях, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Красота в деталях, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Красота в деталях, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    +6
    Красота в деталях
    Распашная гармошка для широких остеклений, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Распашная гармошка для широких остеклений, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Распашная гармошка для широких остеклений, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    +3
    Распашная гармошка для широких остеклений
    Гармошка откатная для широких остеклений, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Гармошка откатная для широких остеклений, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Гармошка откатная для широких остеклений, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    +6
    Гармошка откатная для широких остеклений
    Готовим образцы, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Готовим образцы, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Готовим образцы, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    +7
    Готовим образцы
    Наше участие в выставке в Крыму, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Наше участие в выставке в Крыму, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Наше участие в выставке в Крыму, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    +1
    Наше участие в выставке в Крыму
    Установка евроставень в Тверской области, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Установка евроставень в Тверской области, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    Установка евроставень в Тверской области, Евроставни, ООО Евроставни, ООО
    +6
    Установка евроставень в Тверской области
    Показать все 7 проекты

    Меня зовут Богданов Денис, я технический директор ООО «Евроставни».  Мы производим и устанавливаем евроставни – внешние ставни жалюзийного типа с поворотными ламелями. Любой формы и цвета, возможно выполнение«под дерево». Единственное производство в России, которое предлагает подобные европейские технологии, качество и стиль.  Класс защиты Р2 – защита от взлома, шума, солнца и посторонних взглядов. 

    Также в ассортименте москитные системы рулонного и магнитного типа на окна и двери. Доставка, установка.   

    Работаю в проекте с самого его запуска. Прошел обучение на заводах компании Alumil и лично привез из Европы технологию производства. Досконально знаю специфику производства и обработки алюминиевого профиля и ламелей, особенности сплавов, сварку и восстановление профилей, установку систем. Лично курирую каждый проект, отвечая за качество продукции и установки евроставней и москитных систем.

    Обращайтесь! С удовольствием отвечу на ваши вопросы по указанному телефону!

    Услуги
    • производство и монтаж ставень
    • производство и монтаж москитных систем
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Москва
    Адрес
    Центральная улица
    142034 Москва
    Россия
    +7-9260302030 eurostavni.ru
    Законное владение

    МО, городской округ Домодедово, с. Колычёво, Центральная улица

    Отзыв

    Dmitry Kuznetsov
    Отличная тема регулируемые алюминиевые ставни. Очень искал. И вот оно, счастье. Изготовление под заказ. Да, обратите внимание, въезд со двора, а-то я 3 круга сделал )))
    больше 3 лет назад
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