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MM-STUDIO
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в Москве 188 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Синий
    Квартира в Москве 188 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Синий
    Квартира в Москве 188 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Синий
    +26
    Квартира в Москве 188 кв. м.
    Квартира в Москве 106 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Бирюзовый
    Квартира в Москве 106 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Бирюзовый
    Квартира в Москве 106 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиные в эклектичном стиле
    +15
    Квартира в Москве 106 кв. м.
    Квартира в Москве 137 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в классическом стиле
    Квартира в Москве 137 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в классическом стиле
    Квартира в Москве 137 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в классическом стиле
    +23
    Квартира в Москве 137 кв. м.
    Квартира в Москве 166 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в колониальном стиле
    Квартира в Москве 166 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в колониальном стиле
    Квартира в Москве 166 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в колониальном стиле
    +22
    Квартира в Москве 166 кв. м.
    Квартира в Москве 78 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
    Квартира в Москве 78 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира в Москве 78 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Кухня в классическом стиле Бирюзовый
    +5
    Квартира в Москве 78 кв. м.
    Квартира в Москве 152 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Спальня в эклектичном стиле Серый
    Квартира в Москве 152 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Спальня в эклектичном стиле Серый
    Квартира в Москве 152 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Спальня в эклектичном стиле Серый
    +5
    Квартира в Москве 152 кв. м.
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    MM-STUDIO - это творческая группа профессионалов. Мы предлагаем полный комплекс услуг по проектированию и реализации проекта.  

    Нашей главной задачей мы считаем создание гармоничного и комфортного жилого пространства для наших заказчиков.  Мы знаем, что интерьер формирует эмоции и сильно влияет на наше качество жизни, поэтому мы стремимся в нашей работе к совершенству. Высокое качество, индивидуальный подход и внимание к деталям являются ключевыми элементами нашей работы.

    Для нас дизайн это не просто работа – это увлечение всей нашей жизни.  Мы хорошо ориентируемся в исторических и современных стилях, умело применяя наши знания в работе. Сочетая историю, современный дизайн, функциональность и изящество, мы умеем создавать интерьеры, отвечающие самым высоким требованиям.

    Услуги
    Проектирование и дизайн интерьера.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская обл.
    Адрес
    141410 Москва
    Россия
    +7-9161276149 www.mm-interiordesign.ru

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