MM-STUDIO - это творческая группа профессионалов. Мы предлагаем полный комплекс услуг по проектированию и реализации проекта.
Нашей главной задачей мы считаем создание гармоничного и комфортного жилого пространства для наших заказчиков. Мы знаем, что интерьер формирует эмоции и сильно влияет на наше качество жизни, поэтому мы стремимся в нашей работе к совершенству. Высокое качество, индивидуальный подход и внимание к деталям являются ключевыми элементами нашей работы.
Для нас дизайн это не просто работа – это увлечение всей нашей жизни. Мы хорошо ориентируемся в исторических и современных стилях, умело применяя наши знания в работе. Сочетая историю, современный дизайн, функциональность и изящество, мы умеем создавать интерьеры, отвечающие самым высоким требованиям.
- Услуги
- Проектирование и дизайн интерьера.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Адрес
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141410 Москва
Россия
+7-9161276149 www.mm-interiordesign.ru