Художник-дизайнер Закалата Мария Викторовна
Работы регулярно публикуются на страницах журналов "Красивые квартиры", "Идеи вашего дома", "Современный дом", "Лучшие интерьеры", "Домой". Участник передачи "Школа ремонта" на ТНТ.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- фасадов
- проекты кафе
- баров
- ресторанов
- салонов и др
- Арт-объекты
- панно и др
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- Регионы обслуживания
- Вся Россия
- Великобритания & Европа
- ОАЭ
- Москва
- Москва ул. Годовикова 9 стр 2 офис 12
- Награды компании
- Лауреат VIII международного фестиваля архитектуры и дизайн-интерьера
Под крышей домав номинации
Декорирование интерьера.
- Член союза дизайнеров России. Опыт работы более 10 лет. Занимается оформлением интерьеров торговых центров, магазинов, баров, ресторанов, отелей, административных зданий и частных интерьеров. Регулярно посещает международные выставки в Милане, Париже и Кельне.
- Лауреат VIII международного фестиваля архитектуры и дизайн-интерьера
- Адрес
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123007 Москва Ул. Годовикова 9 Стр 2 Офис 12
Россия
+7-9163206203 design-rise.ru