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Studio Design-rise
Дизайнеры интерьера Москва Ул. Годовикова 9 Стр 2 Офис 12
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера и архитектурный проект дома, Studio Design-rise Studio Design-rise Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера и архитектурный проект дома, Studio Design-rise Studio Design-rise Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера и архитектурный проект дома, Studio Design-rise Studio Design-rise Спальня в эклектичном стиле
    +8
    Дизайн интерьера и архитектурный проект дома
    Дизайн интерьера квартиры Москва, Studio Design-rise Studio Design-rise Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера квартиры Москва, Studio Design-rise Studio Design-rise Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера квартиры Москва, Studio Design-rise Studio Design-rise Детская комнатa в стиле минимализм
    +7
    Дизайн интерьера квартиры Москва
    Дизайн частного дома Москва, Studio Design-rise Studio Design-rise Гостиная в классическом стиле
    Дизайн частного дома Москва, Studio Design-rise Studio Design-rise Бассейн в классическом стиле
    Дизайн частного дома Москва, Studio Design-rise Studio Design-rise Бассейн в классическом стиле
    +7
    Дизайн частного дома Москва
    В стиле Биотек, Studio Design-rise Studio Design-rise Гостиная в стиле минимализм
    В стиле Биотек, Studio Design-rise Studio Design-rise Гостиная в стиле минимализм
    В стиле Биотек, Studio Design-rise Studio Design-rise Гостиная в стиле минимализм
    +2
    В стиле Биотек
    Дизайн проект пентхауса ЖК Айвазовский, Studio Design-rise Studio Design-rise Лестницы
    Дизайн проект пентхауса ЖК Айвазовский, Studio Design-rise Studio Design-rise Спальня в классическом стиле
    Дизайн проект пентхауса ЖК Айвазовский, Studio Design-rise Studio Design-rise Кухня в классическом стиле
    +7
    Дизайн проект пентхауса ЖК Айвазовский
    Квартира в жилом комплексе, Studio Design-rise Studio Design-rise Гостиная в классическом стиле
    Квартира в жилом комплексе, Studio Design-rise Studio Design-rise Спальня в классическом стиле
    Квартира в жилом комплексе, Studio Design-rise Studio Design-rise Гостиная в классическом стиле
    +2
    Квартира в жилом комплексе
    Показать все 9 проекты

    Художник-дизайнер Закалата Мария Викторовна 

    Работы регулярно публикуются на страницах журналов "Красивые квартиры", "Идеи вашего дома", "Современный дом", "Лучшие интерьеры", "Домой".  Участник  передачи "Школа ремонта" на ТНТ.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • фасадов
    • проекты кафе
    • баров
    • ресторанов
    • салонов и др
    • Арт-объекты
    • панно и др
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Вся Россия
    • Великобритания & Европа
    • ОАЭ
    • Москва
    • Москва ул. Годовикова 9 стр 2 офис 12
    Награды компании
    • Лауреат VIII международного фестиваля архитектуры и дизайн-интерьера Под крышей дома в номинации Декорирование интерьера.
    • Член союза дизайнеров России. Опыт работы более 10 лет. Занимается оформлением интерьеров торговых центров, магазинов, баров, ресторанов, отелей, административных зданий и частных интерьеров. Регулярно посещает международные выставки в Милане, Париже и Кельне. 
    Адрес
    123007 Москва Ул. Годовикова 9 Стр 2 Офис 12
    Россия
    +7-9163206203 design-rise.ru
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