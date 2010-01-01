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Prof Фасад
Фасады Москва
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    • Prof Фасад - фасадные работы в Москве и Московской области. Работает с 2010 года. С начала работы было реализовано более 400 проектов, выполнены работы по монтажу и реконструкции фасадов жилых домов, офисных, производственных зданий. Устанавливаем и проектируем кирпичные, мокрые, клинкерные, деревянные и вентилируемые фасады с любыми видами облицовок (алюминиевая панель, металлокассеты, керамогранит). Также можно заказать утепление и реставрацию старых фасадов. Компания «Prof Фасад» имеет Свидетельство СРО о допуске к работам на объектах капитального строительства и к разработке проектной документации. Гарантия на монтаж от 3 до 10 лет. Работа по договору, фиксированные цены. Работаем только с качественными материалами мировых и отечественных изготовителей.

    Услуги
    • Установка
    • проектирование
    • ремонт фасадов в Москве.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Белореченская, д. 19
    109559 Москва
    Россия
    +7-4951085046
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