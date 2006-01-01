Наша студия была основана в 2006 году. За это время у нас сформировалась дружная команда из настоящих профессионалов своего дела. Мы отладили внутренние процессы в студии, подняли уровень сервиса до самого высокого. Нашим клиентам не нужно ломать голову над вопросами согласования перепланировки или поиска строительной бригады.
Хотите жить в комфорте? Приходите к нам!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Ремонтно-строительные работы
- авторский надзор
- подбор материалов
- ПЕРЕПЛАНИРОВКА
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- г. Москва
- Вся Россия
- Весь мир
- Адрес
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Песочная наб, 40
197022 Санкт-Петербург
Россия
+7-8124069514 polinov.ru
197022, Санкт-Петербург, Песочная наб, 40