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Студия Павла Полынова
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 22Проекты (22) 0Книги идей (0)
Отзыв (10)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера однокомнатной квартиры 70 кв.м. в ЖК «Риверсайд», современный стиль, Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Кухня в стиле минимализм
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры 70 кв.м. в ЖК «Риверсайд», современный стиль, Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры 70 кв.м. в ЖК «Риверсайд», современный стиль, Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Спальня в стиле минимализм
    +11
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры 70 кв.м. в ЖК «Риверсайд», современный стиль
    Дизайн интерьера 2-комнатной квартиры 80 кв.м. в современном стиле, ЖК «Duderhof Club» , Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера 2-комнатной квартиры 80 кв.м. в современном стиле, ЖК «Duderhof Club» , Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера 2-комнатной квартиры 80 кв.м. в современном стиле, ЖК «Duderhof Club» , Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Столовая комната в стиле минимализм
    +14
    Дизайн интерьера 2-комнатной квартиры 80 кв.м. в современном стиле, ЖК «Duderhof Club»
    Дизайн интерьера 3-комнатной квартиры 96 кв.м. в ЖК «Привилегия», стиль неоклассика, Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера 3-комнатной квартиры 96 кв.м. в ЖК «Привилегия», стиль неоклассика, Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера 3-комнатной квартиры 96 кв.м. в ЖК «Привилегия», стиль неоклассика, Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Кухня в классическом стиле
    +17
    Дизайн интерьера 3-комнатной квартиры 96 кв.м. в ЖК «Привилегия», стиль неоклассика
    Дизайн интерьера 4-комнатной квартиры в классическом стиле, 204 м.кв. , Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера 4-комнатной квартиры в классическом стиле, 204 м.кв. , Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера 4-комнатной квартиры в классическом стиле, 204 м.кв. , Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
    +21
    Дизайн интерьера 4-комнатной квартиры в классическом стиле, 204 м.кв.
    Интерьер квартиры в ЖК «Москва Сити», американская классика, 120 кв.м. , Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
    Интерьер квартиры в ЖК «Москва Сити», американская классика, 120 кв.м. , Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
    Интерьер квартиры в ЖК «Москва Сити», американская классика, 120 кв.м. , Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Кухня в классическом стиле
    +14
    Интерьер квартиры в ЖК «Москва Сити», американская классика, 120 кв.м.
    Интерьер квартиры в стиле парадной неоклассики с элементами арт-деко, элитный ЖК «Привилегия», 250 м.кв., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
    Интерьер квартиры в стиле парадной неоклассики с элементами арт-деко, элитный ЖК «Привилегия», 250 м.кв., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
    Интерьер квартиры в стиле парадной неоклассики с элементами арт-деко, элитный ЖК «Привилегия», 250 м.кв., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Столовая комната в классическом стиле
    +21
    Интерьер квартиры в стиле парадной неоклассики с элементами арт-деко, элитный ЖК «Привилегия», 250 м.кв.
    Показать все 22 проекты

    Наша студия была основана в 2006 году. За это время у нас сформировалась дружная команда из настоящих профессионалов своего дела. Мы отладили внутренние процессы в студии, подняли уровень сервиса до самого высокого. Нашим клиентам не нужно ломать голову над вопросами согласования перепланировки или поиска строительной бригады. 

    Хотите жить в комфорте? Приходите к нам!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Ремонтно-строительные работы
    • авторский надзор
    • подбор материалов
    • ПЕРЕПЛАНИРОВКА
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • г. Москва
    • Вся Россия
    • Весь мир
    Адрес
    Песочная наб, 40
    197022 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8124069514 polinov.ru
    Законное владение

    197022, Санкт-Петербург, Песочная наб, 40

    Отзыв

    Владимир Герц
    Компания умело сочетает в себе опыт, профессионализм, креативность, отношение к клиенту и ценовую политику! Все работы по проекту, не смотря на наши прихоти и постоянно меняющиеся желания, выполнены в срок и на высоком уровне. Не простая, поставленная мою цель проекта, вместить все мечты об технологичности и дизайне квартиры в скромный бюджет сметы, выполнена на 5 баллов- огромное спасибо! Рекомендую компанию тем кто ценит качество и время. Исходя из выше перечисленного, мысли работать с кем то другим по ремонту квартиры не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Июль 2014
    Редактировать
    Marina Guryeva
    Оставила заявку на сайте, на так называемый полный цикл, квартира 98 м. После телефонного разговора, пообещали коммерческое предложение. Ничего не выслали в течении 5 дней. Снова обратилась и снова ничего. Полагаю компания не работает, больше звезд поставить не могу.
    больше 3 лет назад
    Катя Новикова
    Достоинство студии умение создать характер квартиры! Я хотела сильный лофт в гостиной. С балками, кирпичной стеной, колоннами. В кухне практичность в каждой детали, а спальню в романтичном стиле. Заказано сделано ) Именно так как хотела!
    около 3 лет назад
    Показать все отзывы – 10

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