Наша студия была основана в 2006 году. За это время у нас сформировалась дружная команда из настоящих профессионалов своего дела. Мы отладили внутренние процессы в студии, подняли уровень сервиса до самого высокого. Нашим клиентам не нужно ломать голову над вопросами согласования перепланировки или поиска строительной бригады.

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