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Дизайнметалл
Кузнецы П. Нахабино
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    Профессиональный состав нашего производства ведет свою деятельность больше 10 лет на собственном производстве, расположенном  в  Московской области  и специализируется на изготовлении кованых изделий и металлоконструкций для дома, офиса, ресторанов и торговых сетей.

    Услуги
    • Оказываем услуги по проектированию
    • производству и монтажу кованых изделий
    • а также металлоконструкций. Осуществляем реализацию индивидуальных проектов под ключ.
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и п. Нахабино
    Адрес
    ул. Институтская, д.1А
    143432 П. Нахабино
    Россия
    +7-9268128180 dizaynmetall.ru
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