Профессиональный состав нашего производства ведет свою деятельность больше 10 лет на собственном производстве, расположенном в Московской области и специализируется на изготовлении кованых изделий и металлоконструкций для дома, офиса, ресторанов и торговых сетей.
- Услуги
- Оказываем услуги по проектированию
- производству и монтажу кованых изделий
- а также металлоконструкций. Осуществляем реализацию индивидуальных проектов
под ключ.
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и п. Нахабино
- Адрес
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ул. Институтская, д.1А
143432 П. Нахабино
Россия
+7-9268128180 dizaynmetall.ru