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ASAstudio
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира 90 кв.м , ASAstudio ASAstudio Спальня в эклектичном стиле
    Квартира 90 кв.м , ASAstudio ASAstudio Спальня в эклектичном стиле
    Квартира 90 кв.м , ASAstudio ASAstudio Спальня в эклектичном стиле
    +1
    Квартира 90 кв.м
    Проект частного дома в г Выкса, ASAstudio ASAstudio Гостиные в эклектичном стиле
    Проект частного дома в г Выкса, ASAstudio ASAstudio Гостиные в эклектичном стиле
    Проект частного дома в г Выкса, ASAstudio ASAstudio Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    Проект частного дома в г Выкса
    Квартира 120 кв.м, ASAstudio ASAstudio Спальня в стиле модерн
    Квартира 120 кв.м, ASAstudio ASAstudio Спальня в стиле модерн
    Квартира 120 кв.м, ASAstudio ASAstudio Спальня в стиле модерн
    +6
    Квартира 120 кв.м
    Проект частного дома в г.Бор, ASAstudio ASAstudio Спальня в классическом стиле
    Проект частного дома в г.Бор, ASAstudio ASAstudio Гостиная в классическом стиле
    Проект частного дома в г.Бор, ASAstudio ASAstudio Гостиная в классическом стиле
    +1
    Проект частного дома в г.Бор

    Мы -#ASAstudio молодые и амбициозные дизайнеры,которые нашли себя в своей работе.Мы образованы и талантливы🌀 и не стесняемся об этом говорить. Мы больны своей работой. 🔸Наша студия – это семья.Наши клиенты – наши друзья.🔸Мы делаем ДИЗАЙН и для нас любая комната -арт обьект. Каждый из нас работает в сфере дизайна давно и совместными усилиями мы поможем воплотить ваши идеи не только на бумаге , но и реализовать их до самой последней детали. 🔻Мы любим свои объекты,так как это отражение нас самих 🔻

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Выбор мебели
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн гардеробной
    • Дизайн детской
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн кухни
    • Дизайн прихожей
    • Украшение дома
    • Элитный ремонт
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и Нижний Новгород
    Адрес
    603001 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9601815253 asavisual.com
    Законное владение

    Нижний Новгород, ул Большая Печерская

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