Мы -#ASAstudio молодые и амбициозные дизайнеры,которые нашли себя в своей работе.Мы образованы и талантливы🌀 и не стесняемся об этом говорить. Мы больны своей работой. 🔸Наша студия – это семья.Наши клиенты – наши друзья.🔸Мы делаем ДИЗАЙН и для нас любая комната -арт обьект. Каждый из нас работает в сфере дизайна давно и совместными усилиями мы поможем воплотить ваши идеи не только на бумаге , но и реализовать их до самой последней детали. 🔻Мы любим свои объекты,так как это отражение нас самих 🔻
- Услуги
- Визуализация интерьера
- Выбор мебели
- Дизайн лоджии
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн гардеробной
- Дизайн детской
- Дизайн интерьера
- Дизайн кухни
- Дизайн прихожей
- Украшение дома
- Элитный ремонт
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- Регионы обслуживания
- Россия и Нижний Новгород
- Адрес
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603001 Нижний Новгород
Россия
+7-9601815253 asavisual.com
Законное владение
Нижний Новгород, ул Большая Печерская