Мы -#ASAstudio молодые и амбициозные дизайнеры,которые нашли себя в своей работе.Мы образованы и талантливы🌀 и не стесняемся об этом говорить. Мы больны своей работой. 🔸Наша студия – это семья.Наши клиенты – наши друзья.🔸Мы делаем ДИЗАЙН и для нас любая комната -арт обьект. Каждый из нас работает в сфере дизайна давно и совместными усилиями мы поможем воплотить ваши идеи не только на бумаге , но и реализовать их до самой последней детали. 🔻Мы любим свои объекты,так как это отражение нас самих 🔻