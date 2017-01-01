IGdesign – международная мебельная компания 21 века, которая в 2017 году вышла на российский рынок. Наши филиалы расположены по всему миру. Наша концепция – создавать и представлять эксклюзив, воплощать в реальность любые тенденции дизайна в интерьере, чтобы каждый человек, ценящий индивидуальность, имел возможность самовыражения. Мы подстраиваемся под Ваши вкусы и предпочтения. IGdesign – одна из немногих компаний, выполняющих мебель под заказ, любых габаритов и для любых интерьеров. Помимо этого мы объединяем лучшие дизайн-бренды и продукты, работаем с крупными и локальными поставщиками дизайнерской мебели, так как наша цель – собрать лучшее со всех точек мира в одном месте для Вас.