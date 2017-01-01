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IGdesign.ru Дизайнерская Мебель – ООО Шорлайн Групп
Мебель и аксессуары Москва
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    • IGdesign – международная мебельная компания 21 века, которая в 2017 году вышла на российский рынок. Наши филиалы расположены по всему миру. Наша концепция – создавать и представлять эксклюзив, воплощать в реальность любые тенденции дизайна в интерьере, чтобы каждый человек, ценящий индивидуальность, имел возможность самовыражения. Мы подстраиваемся под Ваши вкусы и предпочтения. IGdesign – одна из немногих компаний, выполняющих мебель под заказ, любых габаритов и для любых интерьеров. Помимо этого мы объединяем лучшие дизайн-бренды и продукты, работаем с крупными и локальными поставщиками дизайнерской мебели, так как наша цель – собрать лучшее со всех точек мира в одном месте для Вас.

    Регионы обслуживания
    Все, Екатеринбург и Москва
    Адрес
    Берсеневская Набережная, Дом 6, Строение 1
    119072 Москва
    Россия
    +7-4950886976 igdesign.ru
    Законное владение

    620014, Екатеринбург, Свердловская обл., ул. 8 Марта, дом 37

    119072, Москва, Берсеневская Набережная, Дом 6, Строение 1

    Отзыв

    Наталья Герман
    Заказывали тут интересный комод в стиле лофт с тремя выдвижными ящиками. Качество очень хорошее, все обработано профессионально. Классная фурнитура - ящики выдвигаются совсем беззвучно! Мы очень довольны новым приобретением!
    больше 1 года назад
    Гоша Морин
    Делал здесь заказ на дизайнерские кресла для своего офиса, в принципе остался доволен. Сделали все так как я и планировал, по срокам все как и договаривались и по цене сошлись нормально.
    больше 1 года назад
    Яна Заритовская
    В начале ноября купила здесь пару стульев с мягкой обивкой Caroline. Цена за такие отличные стулья вполне приемлемая. Покупкой довольна, стулья к гостиной смотрятся просто отлично
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 5
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