Сервис GM Style специализируется на онлайн дизайн проектах. Сжатые сроки, скромная цена и индивидуальный подход делают профессиональный дизайн доступным каждому. Цена пакетов онлайн услуг – полный дизайн проект 20000 руб/помещение, экспресс дизайн проект 7000 руб/помещение.
- Услуги
- онлайн дизайн интерьеров
- дизайн интерьера и авторский надзор в Австрии
- рабочее проектирование
- стилевое решение
- визуализации 2D и 3D
- эскизы от руки
- полные сметы с контактами поставщиков
- Регионы обслуживания
- Москва
- все регионы России
- Австрия
- Германия
- Швейцария
- Адрес
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1123242 Москва
Россия
einrichtungsberatung.pro