Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Postformula
Дизайнеры интерьера Харьков
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира, Postformula Postformula Спальня в классическом стиле
    Квартира, Postformula Postformula Спальня в классическом стиле
    Квартира, Postformula Postformula Спальня в классическом стиле
    +8
    Квартира

    Дизайн-студия «Postformula» (г. Харьков) начала свою деятельность в 2003 году под руководством Аркадия Вартанова. За 12 лет своего существования на рынке строительства и дизайна интерьера было разработано множество проектов, как в Украине, так и за рубежом.

    Дизайн-студия «Postformula» – молодой кративный коллектив, команда специалистов в области проектирования интерьеров, ремонтно-отделочных работ и архитектуры. На данный момент, студия дизайна интерьеров «Postformula» работает по трем направлениям: Postformula Design, Postformula Craft и Postformula Decor.

    Postformula Design – основная работа над объектом: от идеи до ее полной реализации;

    Postformula Craft – создание эксклюзивных авторских изделий из меди и латуни.

    Postformula Decor занимается конечным наполнением интерьера и придает ему характер индивидуальности и законченный неповторимый вид.

    Услуги
    - дизайн интерьера всех типов помещений – архитектурный дизайн – ремонтно-строительные работы – комплектация объектов – разработка и монтаж инженерных систем;
    Регионы обслуживания
    • Kharkov | Ukraine | Europe
    • Харьков
    Адрес
    ул. Данилевского,37
    61058 Харьков
    Украина
    +380-676498581 www.postformula.com

    Отзыв

    Передвижник
    10 месяцев назад
    Центр Реза
    около 1 года назад
    Igor Manzhos
    Давно закрылась. Сейчас другая организация по этому адресу
    почти 4 года назад
    Показать все отзывы – 4
      Add SEO element