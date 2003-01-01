Дизайн-студия «Postformula» (г. Харьков) начала свою деятельность в 2003 году под руководством Аркадия Вартанова. За 12 лет своего существования на рынке строительства и дизайна интерьера было разработано множество проектов, как в Украине, так и за рубежом.

Дизайн-студия «Postformula» – молодой кративный коллектив, команда специалистов в области проектирования интерьеров, ремонтно-отделочных работ и архитектуры. На данный момент, студия дизайна интерьеров «Postformula» работает по трем направлениям: Postformula Design, Postformula Craft и Postformula Decor.

Postformula Design – основная работа над объектом: от идеи до ее полной реализации;

Postformula Craft – создание эксклюзивных авторских изделий из меди и латуни.

Postformula Decor занимается конечным наполнением интерьера и придает ему характер индивидуальности и законченный неповторимый вид.